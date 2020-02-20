Центробанк утвердил новую форму ипотечного договора

Банк России выпустил новое указание для банков. Оно вступило в силу с 30 января этого года. В нем описывается, как теперь нужно оформлять ипотечные договоры. Главная новация - все самые важные условия должны быть на первой странице в виде таблицы. Так заемщикам будет понятнее, что именно они подписывают и какие обязательства должны выполнять.

Существенные условия - это сумма кредита, его срок, валюта, процентная ставка, размер ежемесячных платежей, бесплатный способ погашения и ответственность заемщика при неисполнении, а также некоторые другие условия.

- Часто в длинном тексте на многих страницах теряется главное. И человек не до конца понимает, что же он подписал и какие последствия это для него влечет. Это также затрудняет справедливый, разумный и наиболее выгодный для человека выбор, - говорит Михаил Мамута, руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России. - Сейчас все самые важные моменты договора будут содержаться в таблице, которая находится в самом начале договора, открывает его. Это позволит значительно повысить информированность потребителя и поможет ему сделать разумный обоснованный выбор.

Как уточняют в ЦБ, новые правила будут применяться не только к банкам, но и ко всем небанковским финансовым организациям, имеющим право на выдачу ипотечных займов.

Напомним, похожий табличный принцип уже больше пяти лет применяется в отношении потребительских кредитов. Потенциальные заемщики всегда знают полную стоимость своего кредита, могут корректно сравнить условия разных банков и выбрать тот, кто предложит наиболее выгодные условия. Кроме того, это сделало рынок более прозрачным, а потребителей - более защищенными перед финансовыми организациями.