Российское золото кормит Украину?

То, что происходит в отечественной золотодобывающей отрасли, напоминает лихо закрученный политический детектив. В ней на ведущих ролях оказался человек, чьи связи с зарубежным и не очень дружественным России государством не вызывают сомнений. Речь идет о владельце и генеральном директоре группы компаний «Мангазея» Сергее Янчукове.

Выходец с Украины, сын первого замначальника одесского отделения Нацбанка. Начинал бизнес в обменнике на одесском Привозе, затем ушел в более прибыльные сферы — нефть и золото. В добыче желтого металла особенно преуспел. Его жена Кристина - дочь экс-мэра Киева Леонида Черновецкого, одного из наиболее состоятельных украинцев. А ее брат, Степан Черновецкий возглавляет семейный фонд Chernovetskyi Investment Group. По данным портала tsn.ua, пару лет назад он был задержан в Испании по подозрению в отмывании денег.

Украинские СМИ пишут, что Леонид Черновецкий на предстоящих выборах мэра Одессы может поддержать кандидатуру Михаила Саакашвили, бывшего президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области. Как говорится, долг платежом красен — когда еще при президенте Януковиче над Черновецким нависли тучи, тот нашел приют в Грузии.

Чем еще отметился в истории бывший киевский голова - через близкие ему благотворительные организации оказывал помощь бойцам АТО, воевавшим на Донбассе (РГ). Да и сам Янчуков, хоть и получил в 2006 году российский паспорт, связи с родиной не теряет. Например, по данным СМИ он финансирует фонд «На благо Одессы». А у фонда круг интересов очень широк. На его средства, например, оказывалась помощь украинским войскам в Донбассе, а осенью 2015 г. в Одессе была открыта общественная приемной Михаила Саакашвили. "Спарринг-партнером с российской стороны выступал "вечный одессит" Сергей Янчуков", - писала пресса. Издания отмечали, что фонд поддерживал и такого украинского деятеля, как Сергей Стерненко - бывшего лидера одесского отделения запрещенного в России "Правого сектора", признанного экстремистской организацией.

Это только то, что сразу выпадает в интернет-поисковиках, стоит лишь чуть-чуть поинтересоваться, кто такой Сергей Янчуков. Сейчас в России обсуждаются изменения в Конституцию, и одно из основных предложений — запретить госслужащим, депутатам, губернаторам и судьям иметь гражданство или вид на жительство другого государства. Смысл ясен — уберечь страну от влияния извне. Но ведь такое же влияние может оказываться и через крупный бизнес. Нефть, газ, золото, алмазы, алюминий и другие металлы — это же не пучок петрушки на базаре, а стратегические запасы нашего государства. Сведения о них представляют государственную тайну, а ее разглашение сурово карается. Тогда почему же к руководству компаниями, которые имеют отношение к безопасности страны, допускаются люди с порочащими или как минимум, сомнительными связями? То есть состоящие в родстве с крупными фигурами не самого дружественного зарубежного государства. Более того, - которые если верить СМИ, фактически сами, пусть даже через благотворительный фонд оказывают этому государству финансовую поддержку.

Между тем, прыть, с которой Янчуков обустраивается на стратегически важном для страны золотоносном рынке вызывают изумление. «За период с 2015-2018 годы в поддержание и расширение минерально-сырьевой базы «Мангазея» инвестировала более 1 млрд рублей., пишет профессиональный сайт zolotodb.ru. Там же приводится прогноз Янчукова: "В перспективе нескольких лет запасы наших месторождений в Забайкалье превысят 100 тонн». То есть вырастут в 3 с лишним раза — сейчас по данным на официальном сайте компании, ее запасы составляют 31,2 тонны.Он уверен в себе - неужели это никого из чиновников не беспокоит?

Похоже, нет. Более того, впечатление, что кто-то ему оказывают явную поддержку. Иначе чем объяснить тот факт, что недавно компания Янчукова получила от государства субсидию в 763 млн рублей для разработки золота в Забайкальском крае? (РГ)

Тем временем сам Янчуков развернул в СМИ целую кампанию, призванную изменить его имидж «чужого среди своих». Он комментирует не только перспективы золотодобычи, но и оценивает экономическое влияние коронавируса, рассказывает россиянам, как пережить финансовый кризис. Заодно помогает инвалидам, пенсионерам и детям-сиротам в Забайкалье. (Версия) Возит журналистов к себе на прииски.

А его пресс-служба распространила заявление, в котором «категорически опровергла предположение о том, что Сергей Янчуков ведет бизнес на средства семейного фонда Chernovetskyi Investment Group». В пресс-службе заявили, что «ни группа компаний „Мангазея“, ни сам лично Сергей Янчуков не имеют никаких договорных, финансовых и иных отношений ни с фондом Chernovetskyi Investment Group, ни с другими компаниями или структурами, связанными с Леонидом или Степаном Черновецкими».

В общем, отрекся человек от родни. Но если серьезно, иного вряд ли следовало бы ожидать. Но можно ли считать заявления пресс-службы убедительными? Для отношений, тем более между родственниками, не нужны письменные договора. Нужны доверие и взаимная поддержка, а для обязательств достаточно слова.

Клан Черновецких-Янчукова продолжает наращивать капиталы. Ясно, зачем это нужно Украине, недаром Янчуков, несмотря на российский паспорт, там всегда свой среди своих. А нам хорошо бы извлечь из этой истории урок и задуматься, как защититься от иностранного влияния не только в политике, но и в экономике, особенно в важнейших стратегических отраслях.