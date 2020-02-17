2020-02-17T14:48:08+03:00
Политика

Борисов рассказал Путину об «арктических якорях»

Вице-премьер отчитался о планах по развитию ТЭК
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Президент РФ Владимир Путин и вице-премьер РФ Юрий Борисов во время встречи в Кремле. Фото: Алексей Никольский/ТАССПрезидент РФ Владимир Путин и вице-премьер РФ Юрий Борисов во время встречи в Кремле. Фото: Алексей Никольский/ТАСС
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Один из вице-премьеров правительства Дмитрия Медведева, Юрий Борисов в новом кабинете министров не только сохранил свой пост, но и получил новые полномочия. О том, как он намерен справляться с увеличенным кругом обязанностей, Борисов и рассказал на встрече с президентом.

- Ваша сфера ответственности в новом правительстве значительно расширилась за счет такой крупнейшей и важнейшей для нашей экономики сферы, как топливно-энергетический комплекс, - то ли похвалил, то ли предупредил вице-премьера Путин.

- Для меня эта сфера новая, я сейчас активно погружаюсь в проблемы, - подтвердил Борисов.- Наметил для себя три месяца для полного возможного погружения, в основном через посещение ключевых объектов ТЭК.

Среди уже посещенных объектов вице-премьер отдельно отметил открытие Зарамагской ГЭС-1 в Северной Осетии.

- На последнем заседании правительства были рассмотрены и поддержаны четыре законопроекта, которые откроют реальную возможность реализации якорных проектов в Арктике, в частности «Роснефти» и других наших добывающих компаний, - рассказал Борисов о планах отрасли. - Они, безусловно, дадут прирост темпам экономики страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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