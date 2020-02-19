Николай Долуда: «Оренбургское казачье войско может стать лучшим в стране»

Во время рабочей поездки атаман ВсКО Николай Долуда посетил казачью школу, встретился с руководством области, принял участие в Совете атаманов, где присутствовали и казачьи общественные объединения, и в открытии торгово-промышленного центра «Казачье подворье».

Казачье предприятие по выращиванию и переработке сельскохозяйственной продукции стало первым и на сегодняшний день является примером развития экономической базы для всех реестровых войск.

Атаман ВсКО Николай Долуда намерен посетить все реестровые казачьи войска и посмотреть, как на местах организована государственная служба. Фото:Ярослав Хоруженко.

- На сегодняшний день региональные и муниципальные власти оказывают финансовую помощь практически всем казачьим обществам, однако, этого мало, - считает Николай Александрович. - Любое казачье общество должно иметь свою экономическую базу. Именно поэтому мы так боролись за изменение земельного кодекса РФ, и в 2015 году этого добились. Теперь реестровым казачьим войскам земли могут выделяться без торгов. И, что мне понравилось в Оренбургской области, - здесь пошли дальше! Здесь принят региональный закон, который позволяет выделять земельные участки не только под земли сельхоз назначения, но и в границах населенных пунктов для сельхоз переработки. Такого опыта организации дополнительного дохода казачьим обществам пока нет ни в одном регионе. Оренбургское казачье войско имеет все шансы стать одними из лучших действующих реестровых казачьих войск в стране.

Несмотря на хорошую оценку работы оренбургских казаков, атаман отметил отсутствие у них собственного штаба, обратил внимание на соблюдение норм ношения формы одежды и недостаточный уровень организации системы казачьего образования. Ведь в области, где исторические казачьи корни, есть всего одна казачья школа и нет ни одного казачьего кадетского корпуса.

- Руководство поставило передо мной задачу - объездить все реестровые казачьи войска и посмотреть, как на местах организована государственная служба казаков, система патриотического воспитания подрастающего поколения. Везде дела обстоят по-разному, и всё зависит от того, на сколько местная власть заинтересована в развитии казачества, - считает Николай Долуда.

На заседании Совета атаманов Николаю Александровичу поступил вопрос из зала от атамана Оренбургского отдела Союза казаков России Владислава Бондаренко. Он спросил об отношении войскового атамана к общественным казачьим организациям.

- Одной из задач, которые поставлены передо мной, как перед атаманом Всероссийского казачьего общества, и которые, вместе с тем, утверждены в нашем Уставе Президентом России - это организация взаимодействия с общественными казачьими объединениями. И я буду в обязательном порядке заниматься этим направлением, - заявил Николай Долуда. - Да, вы не принимаете на себя обязательства по несению государственной службы, но вы такие же казаки, как и мы, вы также соблюдаете традиции и у нас очень много общего, мы живем в одной стране. Вместе мы хотим занимаемся патриотическим воспитанием молодого поколения, совершенствуем систему непрерывного казачьего образования, интегрируем казачьих традиций и культуры в современную жизнь общества, проводим поминовения, на которых вспоминаем тех, кто сражался в годы Гражданской и Великой Отечественной войн. Нас с вами очень многое объединяет и нам не нужно быть по разные стороны баррикад. Наоборот, нам нужно идти плечом к плечу. Ведь реестровых казаков на сегодняшний день 180 тысяч человек, а общественников - 650 тысяч. Только представьте, какая это сила и опора государству!

После встречи с Николаем Александровичем казаки воспряли духом. Атаман Северо-Западного юртового казачьего общества Анатолий Алдухов поблагодарил атамана за поддержку.

Участники заседания Совета атаманов Оренбургской области на встрече с Н.А. Долудой выразили готовность работать на благо Оренбургского казачьего войска. Фото: Ярослав Хоруженко.

- Мы рады тому, что вы приехали, теперь у нас есть вера в российское казачество! Мы готовы выполнять все ваши распоряжения. И спасибо за добрые слова, за то, что вы в нас верите, - обратился к атаману Анатолий Алдухов. - Мы все сделаем для того, чтобы Оренбургское казачье войско действительно вышло на новый уровень жизни российского казачества!

Вице-губернатор и заместитель председателя Правительства Оренбургской области по внутренней политике Олег Димов в обращении к казакам отметил, что одним из главных достижений прошедшего года стало создание Всероссийского казачьего общества.

- Казаки шли к этому более двадцати лет. Сегодня казачество России объединилось, укрепился статус и роль казачества как общественного института. Раньше мы много говорили о том, как надо выстраивать работу казачьих обществ, какие существуют слабые места, чем власть может помочь. А теперь российское казачество возглавил человек, который сможет все желаемое реализовать на практике, - считает Олег Димов. - Мы очень этому рады, и поддержка во всех вопросах со стороны власти гарантирована!

На встрече с губернатором Оренбургской области Денисом Паслером Николай Долуда обсудил вопросы дальнейшего развития казачества. По итогам беседы были приняты решения о том, что в течении месяца у казаков появится помещение под штаб и музей. Система казачьего образования станет важным вектором совместной деятельности казачьих обществ и органов власти. В структуру подразделений Правительства Оренбургской области войдет Управление по взаимодействию с казачеством.