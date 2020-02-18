2020-02-17T20:00:37+03:00
Анекдоты

Анекдоты: Почтальона, принесшего повестку сыну генерала, забрали в армию второй раз

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В Одессе:

- Яков Соломонович, как вы смотрите на то, чтобы немножко выпить?

- Пристально.

* * *

- Сегодня у нас контрольная.

- А можно пользоваться калькулятором?

- Можно.

- А таблицами Брадиса?

- Можно. Итак, дети, запишите тему контрольной. Отмена крепостного права в России.

* * *

Совет мужчинам: ваша вторая половинка будет слушать ваш рассказ более внимательно, если в него добавить любое женское имя.

* * *

- Мама, я посуду помыла, уроки сделала, школу и универ окончила, замуж вышла, детей родила, можно я пойду погуляю?

* * *

- Алло! Здравствуйте! Это телефон помощи алкоголикам?

- Да.

- Скажите, как делать мохито?

* * *

Собеседование при приеме на работу в Гидрометцентр:

- А какая зарплата?

- 15 тысяч рублей...

- Ну не-е-ет, маловато...

- ...Но ощущается как 45 тысяч!

* * *

Первое правило Клуба космонавтов: не говорить никому, что Земля плоская.

* * *

Одесская коммунальная квартира.

- Фимочка, не ковыряй карандашом в замочной скважине, таки выколешь бабе Симе глазик!

* * *

Сыр «Ухрюпинский фермерский» получил золотую медаль в Германии на выставке строительных, шпаклевочных и замазочных материалов.

* * *

Челябинское метро настолько сурово, что пассажиры сами копают тоннели!

* * *

- Как ты балуешь своего мужа?

- Иногда молчу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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