Анекдоты: Почтальона, принесшего повестку сыну генерала, забрали в армию второй раз
В Одессе:
- Яков Соломонович, как вы смотрите на то, чтобы немножко выпить?
- Пристально.
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- Сегодня у нас контрольная.
- А можно пользоваться калькулятором?
- Можно.
- А таблицами Брадиса?
- Можно. Итак, дети, запишите тему контрольной. Отмена крепостного права в России.
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Совет мужчинам: ваша вторая половинка будет слушать ваш рассказ более внимательно, если в него добавить любое женское имя.
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- Мама, я посуду помыла, уроки сделала, школу и универ окончила, замуж вышла, детей родила, можно я пойду погуляю?
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- Алло! Здравствуйте! Это телефон помощи алкоголикам?
- Да.
- Скажите, как делать мохито?
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Собеседование при приеме на работу в Гидрометцентр:
- А какая зарплата?
- 15 тысяч рублей...
- Ну не-е-ет, маловато...
- ...Но ощущается как 45 тысяч!
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Первое правило Клуба космонавтов: не говорить никому, что Земля плоская.
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Одесская коммунальная квартира.
- Фимочка, не ковыряй карандашом в замочной скважине, таки выколешь бабе Симе глазик!
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Сыр «Ухрюпинский фермерский» получил золотую медаль в Германии на выставке строительных, шпаклевочных и замазочных материалов.
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Челябинское метро настолько сурово, что пассажиры сами копают тоннели!
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- Как ты балуешь своего мужа?
- Иногда молчу.
ИСТОЧНИК KP.RU