Елена Проклова: Я собирала водоросли и делала вкуснейшие чипсы

В минувшие выходные 66-летняя Елена Проклова покинула проект «Последний герой. Зрители против звезд», который сейчас идет на канале ТВ-3. «КП» созвонилась с Еленой, как только она прилетела с Филиппин.

- За кого будете болеть из тех, кто остался на острове?

- В моей команде мне нравились все участники, но я хотела бы, чтобы победил кто-то из двоих - или Леша Воевода, или Надя Ангарская. У них есть шансы на то, чтобы до конца пройти это жизненное испытание.

- Вы были самой опытной участницей, поскольку уже участвовали в этом проекте 18 лет назад. Какие выводы вы сделали тогда?

- Я поняла, что это игра, в которую многие участники играют по-серьезному, полагая, что это жизнь. Мой главный вывод - нужно легче к этому относиться - понимать, что это игра. У тебя нет врагов, а есть всего лишь соперники, которых нужно победить силой своих возможностей. Это может понять только человек, который занимается спортом. (Проклова - мастер спорта по спортивной гимнастике. - Ред.) Еще должна быть тактика, ее желательно вырабатывать всей командой. В этот раз каждый в нашей команде считал, что надо бороться за себя лично, хотя я изначально сказала, что вижу двух лидеров и готова им помогать. Ну как сложилось, так и сложилось. Мне очень нравилась вторая команда. Я даже на каком-то этапе вдруг подумала: как жалко, что я не в команде зрителей.

...и 18 лет назад (на заднем плане можно разглядеть Дану Борисову и Игоря Ливанова). Фото: Первый канал.

- Вы быстро уехали, но все же успели пообщаться с молодежью. Как вам новое поколение артистов? Чем удивили?

- Мой возраст располагает к тому, чтобы меня исключить из команды одной из первых. Но недели мне хватило для того, чтобы порадоваться красивой природе, убедиться, что с выносливостью у меня в полном порядке. В разговоры молодых членов нашей команды я пыталась вникать, но мне они показались неинтересны. Поменялась форма интереса к творчеству. Сейчас важнее не то, что я делаю, а кто и как это воспринимает: сколько будет лайков в социальных сетях, будут ли обсуждать и комментировать. У нас были члены команды, которые вообще заявляли: «Подумаешь, квартира в Москве (это приз победителю. - Ред.)! Если я смогу победить, мне спонсоры еще и 20 млн дадут!» Для меня такие «растопырки» звучат странно. Я привыкла зарабатывать трудом.

- Не страшно было участвовать в шоу? Все-таки серьезная нагрузка на здоровье.

- Я не боюсь путешествий даже на необитаемый остров, потому что знаю, как справиться с недомоганиями. Я умею заботиться о здоровье.

- Чем питаются участники «Последнего героя»?

- У нас был рис, мы его готовили. Были кокосовые орехи, а это значит кокосовое молоко, в котором весь набор микроэлементов, витаминов. Я ела много водорослей: собирала их в море, высушивала на солнце получала вкуснейшие чипсы. Мне безумно нравилось. А молодежь смотрела на меня косо. Пока они страдали из-за отсутствия соли, я ела эти чипсы, покрытые как раз солью.

- В шоу показывали вас в шортах и называли возраст: 66 лет. Выглядело эффектно.

- Сама не верю в эти цифры, но ими можно гордиться. На 67-м году я совершенно довольна своим состоянием - не только здоровья, но и моей психики, мировоззрения. Меня устраивает абсолютно все!

ТВ-3. «Последний герой. Зрители против звезд». Суббота, 19.00.