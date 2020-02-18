Вопрос дня: А вы как относитесь к гражданскому браку?

Сергей МАРКОВ, директор Института политических исследований:

- Нормально. Есть несколько этапов успешного брака - сначала пара просто встречается, второй этап - гражданский брак, третий - зарегистрированный, четвертый - венчание, если семья верующая. И пятый этап - рождение детей. Больше половины браков в крупных городах разваливаются, поэтому люди и не спешат оформлять отношения. Но гражданский брак - это не альтернатива, а просто этап.

Вячеслав ДАНИЛОВ, исполнительный директор Института политического анализа:

- Хорошо, что есть хотя бы гражданский брак, который заставляет людей оставаться вместе, а не разбегаться поутру.

Игорь БЕЛОБОРОДОВ, социолог:

- Как социолог, могу сказать, что сожительство - травмирующая форма отношений для женщин. Хуже только рабство. В сожительствах в 2 раза больше насилия, в 3 раза больше абортов, в 10 раз чаще женщина становится одинокой матерью.

Роман ПЛЮТА, председатель общественной организации «Православный союз»:

- Из каждого правила, конечно, бывают исключения. Но и государство, и общество заинтересованы в том, чтобы брак был зарегистрирован. Ведь основной смысл брака - рождение и воспитание детей. А дети защищаются законом только в законном браке.

Светлана ЗАЙЦЕВА, мать 8 детей, жена священника:

- Меня больше волнует судьба моих детей, чтобы и они смогли создать крепкую счастливую семью. Ну а Христос вообще-то приходил к мытарям и блудницам с миссией. Так что кто первым будет в Царствии Небесном - отец Димитрий или проститутки - большой вопрос. С этой точки зрения отец Димитрий никого не оскорбил.

Ольга, слушательница Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM):

- Все нам указывают, как любить, с кем жить, сколько рожать... Осталось, как в СССР, вызывать на партсобрания - укреплять моральный облик. Отстаньте! Не мешайте людям строить семью.

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