Игру Месси против «Реала» покажут на Первом

Матч «Реал» - «Барселона» считается самым крутым дерби в футбольном мире. А на этот раз он и вовсе может стать решающим в чемпионате Испании.

Перед прошлым туром мадридцы обгоняли команду Месси на три очка. Но в воскресенье бой королевскому клубу дала скромная «Сельта», за которую теперь выступает наш Федор Смолов. Российский форвард открыл счет в матче, который завершился 2:2, и теперь «Реал» опережает «Барсу» лишь на одно очко. Так что от результата эль-класико будет зависеть очень многое. Победит «Реал» - и он вновь уйдет в отрыв. Победит «Барселона»- и она обойдет своего заклятого столичного соперника, а там догоняй ее…

Кстати, первая встреча между этими командами в нынешнем сезоне проходил с приключениями. Матч, который должен был состояться 26 октября, перенесли на 18 декабря, из-за протестов и беспорядков в столице Каталонии. А потом команды сыграли вничью, отложив разборки до весны.

Итак, 1 марта (22.55) Первый канал покажет матч 26-го тура чемпионата Испании по футболу между мадридским «Реалом» и «Барселоной». Игра пройдет на знаменитой арене Сантьяго Бернабеу.

Кстати, шансы на победу, с точки зрения букмекеров, у «Реала» чуть выше -2.24, против 3. 01 у «Барселоны». 3,85 — коэффициент на ничью.