2020-02-18T15:33:03+03:00
Спорт

Игру Месси против «Реала» покажут на Первом

Букмекеры не верят в победу "Барселоны"
Сергей КИРИЛЛОВ
Поделиться:
Матч «Реал» - «Барселона» считается самым крутым дерби в футбольном мире.Матч «Реал» - «Барселона» считается самым крутым дерби в футбольном мире.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Матч «Реал» - «Барселона» считается самым крутым дерби в футбольном мире. А на этот раз он и вовсе может стать решающим в чемпионате Испании.

Перед прошлым туром мадридцы обгоняли команду Месси на три очка. Но в воскресенье бой королевскому клубу дала скромная «Сельта», за которую теперь выступает наш Федор Смолов. Российский форвард открыл счет в матче, который завершился 2:2, и теперь «Реал» опережает «Барсу» лишь на одно очко. Так что от результата эль-класико будет зависеть очень многое. Победит «Реал» - и он вновь уйдет в отрыв. Победит «Барселона»- и она обойдет своего заклятого столичного соперника, а там догоняй ее…

Кстати, первая встреча между этими командами в нынешнем сезоне проходил с приключениями. Матч, который должен был состояться 26 октября, перенесли на 18 декабря, из-за протестов и беспорядков в столице Каталонии. А потом команды сыграли вничью, отложив разборки до весны.

Итак, 1 марта (22.55) Первый канал покажет матч 26-го тура чемпионата Испании по футболу между мадридским «Реалом» и «Барселоной». Игра пройдет на знаменитой арене Сантьяго Бернабеу.

Кстати, шансы на победу, с точки зрения букмекеров, у «Реала» чуть выше -2.24, против 3. 01 у «Барселоны». 3,85 — коэффициент на ничью.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
В бою только девушки: расписание чемпионата мира по биатлону-2020 в Антхольце на 18 февраля
В расписании трансляций чемпионата мира по биатлону 2020 в Антхольце 18 февраля - только женская индивидуальная гонка 15 км. Рассказываем, где и когда смотреть прямые трансляции
Новости 24
Пора домой: Аномально теплая зима заставит перелетных птиц вернуться на неделю раньше срока
Два человека ранены, один убит в результате взрыва в Дамаске
Россияне начнут покидать карантинный лайнер в Японии 19 февраля
ВЦИОМ: Большинство москвичей довольны качеством питания в школах
Зеленский пообещал заселить эвакуированных из Китая украинцев в особняки политиков-провокаторов
Путин пообещал обсудить поправки в Конституцию с лидерами всех фракций Госдумы
Путин поддержал предложение по отмене банковской комиссии за платежи ЖКХ
Символично: спикер парламента Грузии выступил под гимн СССР
Прокуратура Нидерландов не комментирует опубликованные журналистом документы по МН17
В России создали прибор для обнаружения поддельного вина
Южная Корея эвакуирует пятерых пассажиров Diamond Princess президентским спецбортом
Госдума приняла закон о разрешении показа нацистской символики без пропаганды
Зеленский созвал заседание СНБО из-за обстрелов в Донбассе
В Кремле отреагировали на боестолкновения в Донбассе
Госдума приняла закон о бесплатном питании для младшеклассников
В Бангкоке неизвестный открыл стрельбу в торговом центре