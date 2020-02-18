Ленинградская область вошла в рейтинг лучших по качеству жизни

Ленобласть впервые в 2020 году вошла в десятку лучших по качеству жизни регионов страны. Такой рейтинг ежегодно публикует РИА Новости, анализируя более 70 характеристик основных аспектов качества жизни в регионе. Это и показатели жилищных условий, и безопасности проживания, и демографическую ситуацию, экологические и климатические условия, здоровье и образование. Не менее важна и обеспеченность социальной инфраструктурой, уровень экономического развития и малого бизнеса и развитие транспортной инфраструктуры.

Так, по данным за 11 месяцев прошлого года среднемесячная зарплата в Ленинградской области выросла на 5,9% и составила 44,9 тысяч рублей. По предварительной оценке, по итогам прошлого года реальные денежные доходы населения Ленинградской области будут на уровне 100,4% к уровню 2018 года (100,1% по России).

Всего лишь за год область поднялась на три пункта в региональном рейтинге по качеству жизни и заняла 8 место среди всех субъектов России. Также вместе с 47 регионом лучшими стали Москва, Петербург, Московская область, а также Карачаево-Черкессия, Тыва и Еврейский автономный округ.

Как отмечают эксперты, регионы первой десятки, куда вошла Ленинградская область, характеризуются высоким уровнем экономического развития. На них приходится около 40% суммарного ВРП, оборота розничной торговли и инвестиций в основной капитал.

Отметим, что чуть ранее, Ленобласть заняла седьмое место и в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов. На протяжении последних лет 47 регион прочно удерживает позиции одного из самых растущих субъектов Российской Федерации по объемам инвестиций. Ежегодно по этому показателю Ленобласть прибавляет примерно треть, что характерно для самых успешных экономик мира.

О том, что область открыта для новых инвестиций и в ней созданы все условия для работы большого бизнеса неоднократно подчеркивал в своих выступлений и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Он также отмечал, что регион может гордиться и своим большим кадровым потенциалом, в котором также нуждаются предприниматели. Ведь когда инвесторы приходят в область, они смотрят не только на быструю окупаемость и налоговые льготы, но и на ту социальную платформу, с которой будет взаимодействовать их производство. Насколько обеспечены люди жильем, детсадами и поликлиниками, транспортом и спортзалами, на дороги и доступность социальных объектов, как часто проходят обучение и к чему стремятся. И высокие показатели во всех этих сферах – отдельный повод для гордости Ленобласти.