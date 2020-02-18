Модные пары года: Стриженова в шифоне, черный лебедь Ревва и Савельева в жакете из 70-х

В Москве прошла премия «Пара года». Журнал «Moda topical» и его главный редактор Оксана Федорова уже 12-й год награждают известные семьи знаменитостей. Премию получили много достойных семей, мы обратили внимания на самые интересные наряды знаменитостей.

Главный приз в номинации «Пара Года 2020» забрали идеальные во всех отношениях родители двух дочек Александр и Анжелика Ревва. Пара пришла в «total black» - это их любимый цвет на вечеринках. Анжелика не только надежный тыл Александра, но еще и бизневумен, поэтому награду получала не в романтичных рюшах, а в строгом деловом костюме.

Певица Саша Савельева с супругом актером Кириллом Сафоновым получила приз, как «Страстная пара». Фото: Goar Muradyan

Но самый модный брючный костюм в этот вечер был у Саши Савельевой, которая демонстрировала главный тренд сезона - «жакет из 70-х». Дизайнеры ведущих брендов рекомендуют приобрести однобортные приталенные жакеты, которые отлично смотрятся с брюками-клеш. Цвет алых маков также актуален, как куркума, поэтому Александра традиционно угадала с нарядом. Певица Саша Савельева с супругом актером Кириллом Сафоновым получила приз, как «Страстная пара».

Александр и Екатерина Стриженовы получили премию, как «Крепкая пара». Фото: Goar Muradyan

Екатерина Стриженова была как всегда безупречна: во-первых, телеведущая похудела минимум на 10 кг и весну встречает в отличной форме. Случилось это, благодаря диете и занятиям спортом. Во-вторых, Катя умеет модно одеваться. В ее наряде отмечаем сразу несколько трендов весны: прозрачная ткань, пышные рукава. Чтобы ваш наряд был очень модным, выберите платье из шифона, позаботьтесь о банте или воланах. Силуэт «парашют» очень актуален. Словно наполненные воздухом блузки, платья, жакеты с огромными рукавами, как у Стриженовой в моде. Александр и Екатерина Стриженовы получили премию, как «Крепкая пара».

Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин. Фото: Goar Muradyan

Наталья Сенчукова выбрала для церемонии платье с завышенной талией, которое подчеркнуло стройную фигуру певицы и обеспечило восхищенные взгляды мужа Виктора Рыбина.

Стас и Юлия Костюшкины стали «Харизматичной парой». Фото: Goar Muradyan

Стас и Юлия Костюшкины стали «Харизматичной парой». В тренде ультраглубокий вырез, который Юлия компенсировала соблазнительным декольте.

Юлия Ковальчук нарядилась в блузку: ровно такую же, как у Кэрри в одной из серий «Секса большого города». Фото: Goar Muradyan

Юлия Ковальчук нарядилась в блузку: ровно такую же, как у Кэрри в одной из серий «Секса большого города». Не случайно отмечают внешнюю схожесть Юлии Ковальчук и Сары Джессики Паркер - теперь наша певица и наряжается похоже.

Хозяйка вечера Оксана Федорова была в элегантном черном платье и очень актуальных серебряных туфлях. Фото: Goar Muradyan

Хозяйка вечера Оксана Федорова была в элегантном черном платье и очень актуальных серебряных туфлях - грубый каблук и носок в тренде. Вчера Оксана вручала премию «Пара года», а перед этим благотворительный Фёдоровой «Спешите делать добро!» отметил 10-летие. На празднике Оксана вручила статуэтки меценатам и звездным амбассадорам, поддерживающим проекты и программы фонда.