О чем Шойгу с Лавровым говорили с коллегами в Италии

После разговора в Риме премьер-министром Италии Джузеппе Конте, министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу отправились на встречу со своими итальянскими коллегами.

Подобные переговоры в формате "2+2" проходили почти семь лет назад - в августе 2013 года. Об итогах новой встречи журналистам рассказали сами участники встречи.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу на встрече с итальянскими коллегами. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

- С министром обороны Италии господином Лоренцо Гуэрини, а также в формате "2+2" обсудили такие актуальные темы, как безопасность, контроль над вооружениями, нераспространение оружия массового уничтожения. Полезные дискуссии состоялись в сфере евробезопасности. В Европе наряду с усилением напряженности в отношениях России и НАТО наблюдается последовательный рост террористических угроз, киберпреступности, незаконной миграции, для противодействия которым было бы полезно объединить усилия, - перечислил основные темы встречи Шойгу.

По словам министра на встрече также говорили об обстановке в Сирии, на севере Африки и Сахеле.

После разговора в Риме премьер-министром Италии Джузеппе Конте, министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу отправились на встречу со своими итальянскими коллегами. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

- Есть общее понимание того, что борьбу с международным терроризмом в этих регионах необходимо продолжать, а для решения внутренних конфликтов в отдельных странах региона оказывать содействие в налаживании мирного диалога между противоборствующими сторонами, - отметил глава военного ведомства.

В Минобороны отметили, что Россия высказалась за восстановление регулярных контактов с руководством военного ведомства Италии, а также обмену визитами боевых кораблей и авиаподразделений.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу на встрече с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

В свою очередь итальянские коллеги заявили, что в целом довольны развитием экономических отношений между странами, и подчеркнули, что без участия Москвы кризисы в Ливии, Сирии, Украине, да и вопросы распространения ядерного оружия могут остаться неразрешимыми.