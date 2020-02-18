Меньше часа до столицы «Золотого кольца»

Продажа билетов уже началась. 1 июня состоится первый рейс SU1342 из Шереметьево в Туношну, а 2 июня SU1343 – обратно. Рейсы будут выполняться пять раз в неделю: из Москвы – кроме вторника и субботы, а из Ярославля – кроме среды и воскресенья. Из Шереметьево самолет будет вылетать в 21:05, из Туношны - в 06:40.

Столица «Золотого кольца» Ярославль входит в пятерку самых популярных у туристов городов после Москвы и Санкт-Петербурга. Его ежегодно посещают около 2 млн. человек. В городе проходит не менее 50 туристских событий, включая международные фестивали и форумы, народные гулянья и спортивные праздники. Здесь расположены почти 800 архитектурных памятников, а исторический центр города внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.