Неудачи Аделины Сотниковой: болезнь, роман с футбольной звездой и снятие любовной порчи

Аделина Сотникова в мире фигурного катания одна из самых противоречивых спортсменок. Успех Сочи-2014 оборвал ее карьеру: она превратилась в звезду разных шоу, героя светской жизни и криминальной хроники. Но при этом Аделина спасает свою сестру от тяжелой болезни, и участвует во многих благотворительных проектах.

После Сочи-2014 фактически завершила карьеру

Аделина Сотникова – первая в истории страны олимпийская чемпионка в женском фигурном катании. Но сразу же после своей сенсационной победой она фактически завершила карьеру. Несколько шоу-проектов, такие как «Танцы со звездами» и «Ледниковый период», травмы – и возвращаться на каток, где среди девушек началась жесткая конкуренция, было уже поздно. Несколько попыток Аделина сделала, но успешными их назвать нельзя.

При этом Сотникова многие годы не объявляет о завершении карьеры. Некоторые болельщики связывали это со стипендиями и ставками, которые Аделина имела как фигуристка сборной России и олимпийская чемпионка. При этом тренером Сотниковой стал Евгений Плющенко. Но уже давно Аделина – больше участница светских тусовок, чем спортсменка.

Часть заработков уходило на операцию сестре

Но не стоит осуждать Сотникову. Аделина – одна из тех фигуристок, чей успех сполна оплачен и трудом и испытаниями. Она не любит рассказывать о семейных проблемах, но у ее младшей сестры Марии с рождения генетическое заболевание. «Она родилась без ушей. Подбородка получается у нее тоже не было, скул», — вспоминала чемпионка в одном из интервью. Так что часть заработков фигуристки всегда уходила на медицинский уход за сестрой. В результате Марии удалось сделать несколько операций, и сейчас сестра чемпионки живет и учится в Южной Корее.

Отдала два миллиона мошенникам

Есть и Сотниковой и немаленький опыт общения с полицией в качестве потерпевшей. Пару лет назад на ее салон красоты напал безумный фанат, распылил баллончик с газом и прихватил с собой недешёвую косметику. Но в самый большой скандал олимпийская чемпионка угодила, связавшись с мошенниками осенью 2019 года.

Гадалка, с которой Аделина познакомилась в интернете, выманила у фигуристки крупную сумму. Мошенница довольно долго тянула деньги с чемпионки, якобы снимая порчу. Общение прервала только полиция, зафиксировавшая переводы на счета, которые уже были под подозрением. В итоге когда Сотникова написала заявление, гадалке она отдала уже 2 млн. рублей.

Роман с футбольной звездой

Но в последнее время казалось, что у Аделины все наладилось. Она в общении с фанатами намекала, что влюблена. А по спортивному миру ходили слухи, что у олимпийской чемпионки роман с полузащитником «Локомотива» и сборной России Дмитрием Бариновым – восходящей звездой российского футбола. И вот новая неприятность.

В первые годы жизни девочка сильно страдала из-за насмешек окружающих, а также из-за проблем со здоровьем.

После того, как Аделина стала делать первые успехи в спорте, у семьи появилась возможность провести Марии несколько операций. В этом им помогли тренер Сотниковой Татьяна Тарасова и актриса Чулпан Хаматова, занимающаяся благотворительной деятельностью.

Сейчас сестра фигуристки живет в Южной Корее и учится в медицинском колледже. В этой стране к ее не совсем стандартной внешности относятся нормально, поэтому там девушка может вести полноценную жизнь.

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