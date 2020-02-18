Алессандро Дель Пьеро посетит в Москве церемонию вручения Международной премии «РБ» и примет участие в благотворительном ужине

Легендарный футболист сборной Италии и туринского «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро приедет в Москву на II церемонию вручения Международной премии «РБ» в области спорта и букмекерства, которая пройдет 27 февраля в «Барвиха Luxury Village». На праздничном вечере также состоится благотворительный аукцион: главный лот — ужин с кумиром миллионов болельщиков. Все собранные средства будут перечислены в Фонд Константина Хабенского, который оказывает помощь детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга.

«Премия „РБ“ — крупнейший проект, объединяющий букмекерскую и спортивную отрасли. В этом году мы увеличили число стран-участников, пригласили известных спортсменов, звезд кино и музыки, президентов российских лиг и федераций. Приезд Алессандро Дель Пьеро — беспрецедентное событие, повышающее статус мероприятия, а благотворительный аукцион и ужин с участием звездного гостя — это возможность собрать средства на доброе дело, чтобы мир стал немного лучше», — отметил основатель информационно-аналитического портала «Рейтинг Букмекеров» и учредитель Премии «РБ» Паруйр Шахбазян.

На торжественную церемонию также приглашены: Руслан Нигматуллин, Алексей Немов, Роман Костомаров, Вячеслав Малафеев, Светлана Хоркина, Анна Сидорова, Сергей Шубенков, Анна Чакветадзе, Екатерина Бычкова, Эмин Гарибов, Алена Водонаева, Оксана Федорова и другие.

В прошлом году обладателями Премии «РБ» в разных номинациях стали: «Лига Ставок» («Гран-при: лучший букмекер», «Лучшее мобильное приложение»); Tennisi («Лучшая эксклюзивная линия»); BETCITY («Лучший клиентский сервис»); БК «Марафон» («Самый надежный букмекер»); БК «888» («Лучшие коэффициенты»); «Париматч» («Лучший онлайн-букмекер», «Лучший киберспортивный букмекер»). В этом году в борьбу за награды включились БК «Олимп», «1хСтавка», GGBet, MelBet и «ВулканБет».