Мостовой: Что, Клопп с ума сошёл что ли? Ничего себе, вот это тренер

Легендарный советский и российский футболист Александр Мостовой поделился с KP.RU своим мнением об интригах на 1/8 финала Лиги Чемпионов. Александр отметил небывалую концентрацию громких афиш и интриг, которые откроются перед нами в ближайшие две недели:

«Атлетико Мадрид» - «Ливерпуль»

«Ливерпуль» - действующий победитель Лиги, а «Атлетико» та команда, которая много лет рвётся туда. К сожалению, не могут её выиграть, но постоянно там, на верху. «Ливерпуль», можно сказать» уже чемпион в Англии. Ясно, что будут хотеть повторить свой прошлый успех в ЛЧ, но «Атлетико» портит нервы любому сопернику. Да, у них кадровые проблемы, особенно в нападении, но я думаю, что легко «Ливерпулю» не будет. Серее всего, в первом матче нас ждёт ничейный результат.

Тренерское противостояние? Мы можем взять любую другую пару и тоже обзовем её «тренерской». Тренер на поле не выходит. Что бы тренер там ни орал, ни махал… Плюс, не забывайте, что у тренера ещё есть 20 помощников. Простой пример: Клопп 20 лет тренирует, а только в том году добился успеха. Давайте сейчас Клопп скажет: «Салах не играет, Мане не играет, Фермино не играет». Вот тогда, да, я скажу: «Что, Клопп с ума сошёл чтоли? Ничего себе, вот это тренер». Но Клопп этого не сделает, он футбольный человек. Симеоне тоже очень много лет в «Атлетико». Всё равно, я бы не стал делать акцент на тренерах. Ну и что? Один у одной лавочки стоит, второй - у другой. Основная работа проводится до игры.

«Боруссия Дортмунд» - ПСЖ

Шикарный поединок. Дортмунд - это команда, которая кладёт по три, по четыре, по пять мячей всем. Играющая команда, тем более, начинают в Дортмунде. А Париж наоборот, играет с запасом. Их это может наказать. Плюс, багаж у них весит: они из года в год стараются хотя бы до финала дойти и везде проваливаются, причём обидно проваливаются, как в том году. По статусу, понятно, ПСЖ чуть выше «Боруссии», но они обжигаются каждый год.

Я скажу, что здесь будет открытая игра, будет забито большое количество голов. И та, и другая команда играют в атаку. Футболисты, которыми располагают оба клуба, не будут лишний раз думать об обороне.

Холанд ворвался в мир футбола. Полгода назад назови эту фамилию где-нибудь, никто и не знал. Также, кстати, и Мбаппе появился. Они оба - это стимул для других молодых. Вот, пожалуйста! 20 лет, а какую карьеру уже себе делают. Будем надеяться на голы от них. Но они разные. Мбаппе чуть креативней, а Холанд - это мощь, здоровенная «девятка». Топчит, лезет, как Ибрагимович в лучшие годы. Когда сзади такого нападающего играешь, очень хорошо. Туда ему закинули, а ты стоишь, думаешь: «О, отдохнуть немножечко. Пусть он их там повозит» (смеётся).

«Аталанта» - «Валенсия»

Матч не такой статусный, но и та, и другая команда играющая. Они поймали свой шанс. Если говорить об «Аталанте», команда вообще с трёх поражений в Лиге Чемпионов начала. На «Валенсию» тоже никто не думал, что они выйдут. «Аякс» прошли! Сюрпризы будут дальше продолжаться. Тут 50 на 50. Ну может быть, «Аталанта» покреативней. Атака у итальянцев немного лучше. Есть стабильность.

Черышева, думаю, ждать. Он уже тренируется в общей группе, на замену выйдет и усилит. У Дениса всегда такие периоды. Травмы его преследуют. Он восстанавливается, выстреливает, потом опять травму получает. Как раз сейчас тот момент, когда надо выстрелить.

«Тоттенхэм» - «РБ Лейпциг»

«Тоттенхем» с приходом Моуриньо, вроде бы, встрепенулся, а «Лейпциг» - одна из самых крепких команд, она выстроена. Та экспериментов нет. Десять человек я назову, которые постоянно играют, и три, которые будут выходить на замену. Мне кажется, «Лейпциг» имеет шансы пройти. Потому что «Тоттенхэм», как бы мы ни говорили, в игре многим уступает. Даже с приходом Моуриньо. Они где-то чудом спасаются, где-то за счёт индивидуальных действий футболистов. Да, от Моуриньо шлейф идёт, к ним пристальное внимание. Но по команде, по игровым показателям «Лейпциг» весомее в этом противостоянии.

«Челси» - «Бавария»

Вот здесь, наверное, то противостояние, когда я выделю одну команду - «Баварию». «Бавария» для меня фаворит. Команда штампует победы, штампует голы. Сейчас, со сменой тренерского штаба, они находятся в прекрасной форме. Выдали серию хорошую. «Челси» же находится в процессе перестройки ещё с начала сезона. Думаю, вряд ли они выстрелят.

«Наполи» - «Барселона»

Я всегда говорил, что «Барселона» для меня одна из лучших команд, а Месси - величайший футболист, лучший в мире за всю историю. Я останусь при своём мнении. К сожалению, а где-то и к счастью, очень много зависит от него, очень много. Здесь ясно, что «Барселона» фаворит. Не было Месси, может быть, я бы и сказал, что «Наполи». Даже с травмой Суареса. Месси в одиночку может решить исход. Но мне не нравится, что они привыкли к тому, что Лионель приводит эту команду ко всем титулам. Как только обжигаются, как в том году с «Ливерпулем»6 сразу все шишки летят в Месси. Ребят, Месси выиграл вам 15-20 трофеев, он выиграл вам! Не вы, а он выиграл! Человек забивает - 600, отдаёт - 1000. Он же не робот. Хотя, иногда думаю, что он робот.

У «Наполи» с приходом Гаттузо появилась агрессия. Это то, чего им не хватало. Но видно, что они подустали играть этим составом. Нужна свежая кровь. У них из-за этого, наверное, и не складывалось с Анчелотти. Кстати, «Барса» много и проиграла, когда против них агрессивно действовали. Если «Наполи» так себя покажет, тогда они могут, конечно, «Барселону» обыграть.

«Леон» - «Ювентус»

Ясно, что «Юве» более целостная, более матёрая команда. Здесь просто добавить нечего. Плюс, есть Роналду, который в любой момент может решить исход. Но мы же помним, как «Ювентус» в прошлом сезоне вылетел от «Аякса». Никто не мог спрогнозировать такое. Видите, такое бывает. Но это случается со всеми командами. Чем прекрасен футбол? Тем, что такое бывает! Здесь преимущество «Ювентуса», но минимальное. Я бы не сказал, что они чистые фавориты.

«Реал Мадрид» - «Манчестер Сити»

Здесь со многих точек зрения интересно посмотреть. То, что сейчас произошло в «Сити» - шок для всего футбольного сообщество. «Реал» силён. Да, пускай сейчас они дома с «Сельтой» сыграли 2:2, чему я очень рад (смеётся), спасибо, что отдали ничеичку-то!

«Сити» похож на ПСЖ. Каждый год выкладывают сотни миллионов, покупают всё, что хотят, а Лигу Чемпионов-то тоже не выигрывали. Мне хочется посмотреть, в какой ситуации они сейчас находятся. Тем более пресса подогревает. Не знаю, как это будет отражаться. Ещё Гвардиола против «Реала». Подоплёка тоже приличная. 50 на 50.