«Давай поженимся!» здорового человека

Один свадьбу зажал, хоть и сделал предложение. Другой с удовольствием топчет больную мозоль своей дамы, оттачивая остроумие на ее полноте.

Женская мафия во главе с Юлией заманивает парней в зал, и там на них обрушивается поток зубодробительного юмора. Парни тут же осознают все свои заблуждения, и пара живет дальше долго и счастливо. Это задумка такая.

На деле парень ржет в голос. Больше не из-за шуток ведущей, а из-за сложившейся ситуации. Косит глазом на свою девушку, и в этом взгляде мало смирения и осознания. Девушка натужно улыбается и запоздало осознает, что выставила своего кавалера дурачком и всю оставшуюся жизнь вместе ей придется искупать вину за предательство. А выставить человека беззащитным на всю страну - подло. Несоразмерный удар.

Да, вполне возможно, что какая-то пара у телевизора переглянется, сделает выводы и станет внимательнее друг к другу. Но конкретные подопытные граждане в студии ближайшие дни проведут под девизом «Нам надо серьезно поговорить».

Беззащитных принцесс нужно оберегать от эгоизма рыцарей. Но не скармливая же их драконам! Дракон, конечно, не Юлия, а общественное мнение. Прилюдная порка - сомнительное лекарство для отношений.

ТНТ. «Нам надо серьезно поговорить». По пятницам в 20.00.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Четвертовать за царапину

Много лет ТНТ рубит окно в мир другого юмора, непривычного для тех, кто рос на творчестве Евгения Вагановича. Да, любой стендапер тоже старается быть смешным, но прежде всего этот жанр - простите, способ познания бытия как такового. (подробности)