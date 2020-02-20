Босс пошел вразнос: причины почему начальник кричит на подчиненных

Согласно недавнему опросу портала Superjob 72% россиян хоть завтра готовы сменить работу - если, конечно, устроит зарплата. И одна из причин - отношения с начальником. Не ценит, кричит, оскорбляет. Почему так происходит и как грамотно себя вести в подобных ситуациях, рассуждают эксперты.

Компенсирует неудачи

- Самый верный способ избегать начальника-хама - не работать с ним, - считает профессор Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук Александр Сафонов. - Проявление хамства означает профессиональную слабость управленца: он списывает собственные неудачи на подчиненных. Надо верно оценить выгоды от такого сотрудничества. Если вам важнее здоровье и психологический настрой, меняйте обстановку.

Другой метод - сократить время общения с таким горе-боссом. Но не избегать вообще контактов, хам почувствует ваш страх и попытается еще больше поиздеваться.

Еще вариант: быть настолько профессиональным специалистом, чтобы в вас было заинтересовано более высокое начальство. Тогда можно смело заявить о том, что хамская манера общения для вас неприемлема.

Совет для тех, кому уже нечего терять: воспользуйтесь соцсетями и «прославьте» вашего шефа. Понятно, что после этого на работе вы вряд ли останетесь, но, возможно, это заставит грубияна впредь быть аккуратнее в выражениях.

Спокойствие убережет от глупостей

- Многое зависит от вашей личной реакции, - рассуждает психолог Михаил Хорс. - Одному как с гуся вода. Наорали? Отшутился и дальше пошел. А кто-то воспринимает крик болезненно.

Вы обижаетесь, потому что считаете, что начальник не должен кричать. Несчастным лично вас делает запрос на справедливость - когда вы считаете, что все люди равны и должны друг друга уважать. Ерунда! Правда в том, что более сильные люди могут не уважать тех, кто слабее. Это наша реальная жизнь.

Но прежде чем менять работу, жаловаться, бить начальнику морду, важно успокоиться. Все самые большие глупости в мире совершаются под влиянием эмоций... Как успокоиться? Приняв новую жизненную концепцию.

Скажите себе: «Да, сейчас меня не уважают настолько, как мне хотелось бы». Дальше задаем себе вопрос: «А зачем я здесь?» Оцениваем плюсы работы: зарплата, коллектив. Перевешивают ли они орущего начальника? И спокойно, рационально присматриваем другую работу. Или думаем, как повысить уровень своей компетенции и значимости в своей компании.

Но чаще всего люди этого не делают, а просто ходят и переживают. Вы же не хотите всю свою жизнь страдать? У вас наверняка есть другие задачи? Вот и реализовывайте их!

Упражнение на успокоение. Представьте себя на берегу моря. Солнышко светит, волны шумят. Вдруг налетает ураган - это и есть крик начальника. Вот он проорался - и ушел. Снова солнышко. Ну кто будет обижаться на ураган? А переживания забирают у нас силы, которые нам нужны для собственного развития и карьеры.

В ТЕМУ

Спорт вместо мордобоя

- Есть классическая реакция на стресс: «бей или беги», - рассказывает тренер с 20-летним стажем, известный фитнес-блогер Глеб Гончаров. - Если на вас кричит начальник - выбрасывается адреналин, первая реакция - бежать. Но бежать-то вы не можете. Организм не понимает, что делать. В итоге - болезни. Поможет спорт. Если вы приходите с работы в стрессе после нападок начальника, надо надеть кроссовки и побегать (трусцой, чтобы избежать травм! - Ред.).

Если ваша проблема, наоборот, - подчиненные, которых хочется ударить, тут стоит позаниматься со штангой или побить мешок, грушу.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Поорал - можно меньше платить

Причина, по которой начальник орет, зависит от его личности, считают некоторые психологи.

1. Несдержанный. Шеф кричит, потому что сильно переживает. Если это бизнесмен, топ-менеджер, то уровень стресса у него гораздо выше, чем у простого сотрудника. Босс просто не сдержал эмоций. Он хочет как лучше, а вы не оправдали его надежд. Здесь вполне возможны конструктивные варианты, с ним нужно обсуждать, как исправить ситуацию.

2. Манипулятор. Когда кричишь на человека, то снижаешь его самооценку. И можно внушить посыл: «Я имею полное право платить тебе меньше». У такого хамства вполне конкретная задача - сэкономить. Тут тоже можно доказать свою состоятельность, что-то поменять. Но если начальник использует этот манипулятивный прием регулярно, то перспективы, скажем так, не очень.

3. Садист. Такие люди (к счастью, их мало) получают удовольствие, унижая других. Это последствия детских комплексов. В интернете даже есть закрытые сообщества: начальники рассказывают, как они унижают людей! Смеются, смакуют, даже видео выкладывают. Выход один - увольнение.

НА ЗАМЕТКУ

Простые способы перестать болезненно реагировать

От семейного психолога Марии МАТАНЫ:

- Представьте шефа в памперсе и с соской во рту. Смешно? Так стоит ли обижаться на такого!

- Отключитесь, если крик - это бессмысленные эмоции и в них нет ничего конструктивного. Повторяйте про себя, что вы достойны лучшего, а начальник сейчас говорит то, что думает сам о себе.

- Задумайтесь: начальник же в общем-то обычный человек. У него есть личные проблемы. Представьте себе, он ходит дома в тапочках и, возможно, на него орет жена... И он вот только так может это пережить.

В целом болезненные отношения с начальником-тираном говорят о вашей низкой самооценке. Это не только его, но и ваши детские травмы. Их надо прожить, тогда и отношения с начальством изменятся.