Сергей Станкевич: Козак сделает миротворческую политику России более наступательной, а Сурков возглавит театр

- Сергей Борисович, как вы думаете, может ли с уходом Владислава Суркова с поста помощника Президента РФ (Указ на сей счёт Владимир Путин подписал во вторник, 18 февраля) поменяться политика России на Украине, в частности - в Донбассе. А так же - в Абхазии и Южной Осетии, и эти регионы, как известно, курировал Владислав Юрьевич...

- Скорее всего, будут, конечно, серьезные изменения. Дело в том, что тут важно не только то, кто ушёл, но и - кто пришёл.

- А пришёл - Козак.(Он стал замом главы Администрации Президента России.)

- Да, пришел Дмитрий Козак.

Если Владислав Сурков - это великий импровизатор и человек, склонный к такому - немножко художественному варианту в политике, к такому - авторскому.

То Козак - человек абсолютно системный. И, если ему поставлена задача добиться мира на определенных условиях, то он мобилизует все ресурсы - для того, чтобы задачу выполнить.

То есть, можно ожидать, что наше продвижение на основных направлениях российской миротворческой политики будет более последовательным, наступательным и, может быть, даже более результативным.

- Ну, я с Дмитрием Николаевичем был в командировках в Молдавии, когда он - помните? - помогал там сформировать единую с Приднестровьем конституцию...

- Да, да. И он, практически, решил там вопрос - если бы не предательство Воронина... (который тогда был президентом Молдавии. - А.Г.)

Политик Сергей СтанкевичФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- А если конкретно - насчет результативности миротворчества?

- Здесь ещё важна определённая штабная культура, умение использовать государство - как инструмент. Это, несомненно, характерно для стиля Козака.

И надо ожидать, все-таки, большей результативности.

- Какой именно? Что - война в Донбассе прекратится, а Абхазия с Южной Осетией будут более конструктивно, в общем, развиваться?

- Нет, в отношении Абхазии и Южной Осетии какого-то большого продвижения в ближайшее время ожидать трудно. Там пока не нащупан алгоритм урегулирования - слишком велики расхождения между сторонами, вовлечёнными в конфликт.

А вот, что касается Украины - там ведь тоже произошли серьёзные перемены с приходом Зеленского. Но - такое ощущение, что вот эти перемены, связанные с декларируемым настроем Зеленского на мир, они пока там не закрепились и с нашей стороны не до конца восприняты. Вот, может быть, Козак сможет вот этот потенциал, связанный со сменой власти на Украине, как-то полнее мобилизовать в пользу мира.

- У него же корни-то, вроде, украинские...

- Может ли это сыграть свою роль? Может быть, почему бы и нет?

- И что же получается - в Кремле с уходом Суркова и эпоха меняется. Он же был известным идеологом, массу разных терминов придумал, отражающих наше время.

- Да, смена политических эпох, несомненно, происходит. Но она не связана вот с уходом данного политического деятеля. Смена политических эпох подчёркивается переменами в Конституции, которыми мы все сейчас озабочены. Вот здесь, действительно, оформляется смена политических эпох очень серьёзная.

Владислав Сурков покинул пост помощника Президента РФФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Ну, и куда теперь Сурков может пойти?

- Трудно сказать. Может быть, он возглавит какой-нибудь театр, я бы не удивился. Будет писать пьесы и сам же их ставить.

- Он же человек-то творческий - и романы писал, и стихи.

- Ну - вот. А в большую политику он вряд ли захочет вернуться...

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