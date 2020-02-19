2020-02-19T01:21:09+03:00
Политика

Сергей Станкевич: Козак сделает миротворческую политику России более наступательной, а Сурков возглавит театр

Бывший помощник Президента Ельцина - в беседе с нашим обозревателем Александром Гамовым
Александр ГАМОВ@gamov1
Поделиться:
Дмитрий Козак стал замом главы Администрации Президента РоссииДмитрий Козак стал замом главы Администрации Президента РоссииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

- Сергей Борисович, как вы думаете, может ли с уходом Владислава Суркова с поста помощника Президента РФ (Указ на сей счёт Владимир Путин подписал во вторник, 18 февраля) поменяться политика России на Украине, в частности - в Донбассе. А так же - в Абхазии и Южной Осетии, и эти регионы, как известно, курировал Владислав Юрьевич...

- Скорее всего, будут, конечно, серьезные изменения. Дело в том, что тут важно не только то, кто ушёл, но и - кто пришёл.

- А пришёл - Козак.(Он стал замом главы Администрации Президента России.)

- Да, пришел Дмитрий Козак.

Если Владислав Сурков - это великий импровизатор и человек, склонный к такому - немножко художественному варианту в политике, к такому - авторскому.

То Козак - человек абсолютно системный. И, если ему поставлена задача добиться мира на определенных условиях, то он мобилизует все ресурсы - для того, чтобы задачу выполнить.

То есть, можно ожидать, что наше продвижение на основных направлениях российской миротворческой политики будет более последовательным, наступательным и, может быть, даже более результативным.

- Ну, я с Дмитрием Николаевичем был в командировках в Молдавии, когда он - помните? - помогал там сформировать единую с Приднестровьем конституцию...

- Да, да. И он, практически, решил там вопрос - если бы не предательство Воронина... (который тогда был президентом Молдавии. - А.Г.)

Политик Сергей Станкевич Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Политик Сергей СтанкевичФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- А если конкретно - насчет результативности миротворчества?

- Здесь ещё важна определённая штабная культура, умение использовать государство - как инструмент. Это, несомненно, характерно для стиля Козака.

И надо ожидать, все-таки, большей результативности.

- Какой именно? Что - война в Донбассе прекратится, а Абхазия с Южной Осетией будут более конструктивно, в общем, развиваться?

- Нет, в отношении Абхазии и Южной Осетии какого-то большого продвижения в ближайшее время ожидать трудно. Там пока не нащупан алгоритм урегулирования - слишком велики расхождения между сторонами, вовлечёнными в конфликт.

А вот, что касается Украины - там ведь тоже произошли серьёзные перемены с приходом Зеленского. Но - такое ощущение, что вот эти перемены, связанные с декларируемым настроем Зеленского на мир, они пока там не закрепились и с нашей стороны не до конца восприняты. Вот, может быть, Козак сможет вот этот потенциал, связанный со сменой власти на Украине, как-то полнее мобилизовать в пользу мира.

- У него же корни-то, вроде, украинские...

- Может ли это сыграть свою роль? Может быть, почему бы и нет?

- И что же получается - в Кремле с уходом Суркова и эпоха меняется. Он же был известным идеологом, массу разных терминов придумал, отражающих наше время.

- Да, смена политических эпох, несомненно, происходит. Но она не связана вот с уходом данного политического деятеля. Смена политических эпох подчёркивается переменами в Конституции, которыми мы все сейчас озабочены. Вот здесь, действительно, оформляется смена политических эпох очень серьёзная.

Владислав Сурков покинул пост помощника Президента РФ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Владислав Сурков покинул пост помощника Президента РФФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Ну, и куда теперь Сурков может пойти?

- Трудно сказать. Может быть, он возглавит какой-нибудь театр, я бы не удивился. Будет писать пьесы и сам же их ставить.

- Он же человек-то творческий - и романы писал, и стихи.

- Ну - вот. А в большую политику он вряд ли захочет вернуться...

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Как говорил Сурков: «Я слишком одиозен для прекрасного нового мира»

Отправленный в отставку политик запомнился своими крылатыми фразами, ставшими идеологическими мемами (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
По новым предложениям поправок в Конституцию главе государства дадут право распускать Госдуму
Прием поправок в Конституцию России решено продлить еще на 2 недели — до 2 марта. Их поступило уже более 600. А рабочая группа по поправкам приоткрыла завесу над некоторыми предложениями. Есть любопытные
Эксперт о наследнике СССР: Россия — преемник огромной страны, которая победила во Второй мировой и открыла космос
Директор института политических исследований Сергей Марков полагает, что большинство россиян, в том числе в элитах страны, считает РФ следующим звеном после СССР
Михаил Юрьев: Европа войдет в Российскую Империю. Или достанется Халифату
Год назад ушел из жизни писатель, политик, бизнесмен и соведущий программы «Главтема» на Радио «Комсомольская правда» Михаил Юрьев. Незадолго до его смерти мы говорили с ним в радио-студии о книге, которую он написал 2006 году
Новости 24
Российские мужчины потеснили ирландцев и поляков в топ самых некрасивых
"Люди разъезжаются по домам": В Тюмени закончился карантин для эвакуированных из КНР россиян
8 Марта на работе отмечают чаще, чем 23 февраля
"Немного переработала": Сотникова прокомментировала свою госпитализацию
Эксперты назвали самые востребованные профессии на рынке труда
"Делаю его работу сложнее": Трамп заявил, что своими "твитами" мешает работать генпрокурору США
"Наш товар лучший в мире": Трамп выступил против запрета на продажу авиадвигателей КНР
Путин подписал закон, упрощающий расследование оборота порнографии
Общественники поддержали упрощение процедуры получение сертификата маткапитала
Турция разочарована переговорами с Россией по Идлибу
В Таджикистане построят пять русскоязычных школ
Поставки одежды и обуви из Китая в Россию нарушены из-за коронавируса
Востоковед Наумкин оценил палестино-израильскую «сделку века» Трампа
Путин подписал закон о присвоении статуса ветерана служившим в ВСУ в Крыму военным
Во Внуково аварийно приземлился самолет, на котором может находиться министр промышленности Денис Мантуров
Сертификат на маткапитал можно будет получить при выписке из роддома
Российские ипотечники повзрослели на полгода и обзавелись детьми
Во Внуково аварийно приземлился самолет с открытой стойкой шасси
Запрет на въезд в Россию для китайцев из-за коронавируса не коснется транзитных пассажиров
В ВОЗ сообщили о 92 случаях заражения коронавирусом от человека к человеку за пределами Китая
Россия закрыла въезд для граждан Китая из-за коронавируса