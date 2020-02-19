2020-02-19T02:45:09+03:00
Звезды

Звезды в кино: Гусева и Савельева пришли с мужьями, а Сергей Бодров - с одной из богатейших женщин страны

Знаменитости первыми оценили драму «Калашников» [фото]
Алена МАРТЫНОВА
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С Ларисой Белобровой Сергей Бодров знаком уже много летС Ларисой Белобровой Сергей Бодров знаком уже много летФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Вечером вторника в киноцентре «Октябрь» состоялась премьера фильма о Михаиле Калашникове - конструкторе-самоучке, создавшем легендарный автомат. Картину режиссёра Константина Буслова посмотрела не только дочь изобретателя Елена Калашникова, но и многие знаменитости.

Елена Калашникова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Елена КалашниковаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Константин Буслов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Константин БусловФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Так, среди гостей премьеры отметилась Ирина Безрукова. 54-летняя актриса появилась перед камерами заметно постройневшей и помолодевшей, правда, секрет своего цветущего вида она не раскрывает.

Ирина Безрукова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ирина БезруковаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Слежу за питанием и не гонюсь за вечной молодостью, так как это чревато неврозом, - раз за разом повторяет артистка. А на вопросы журналистов - может, все дело в любви, лишь отмахивается: Достойного мужчину пока не встретила.

Мария Зудина Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мария ЗудинаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Настасья Самбурская Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Настасья СамбурскаяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Также в одиночестве сияли на красной дорожке актрисы Марина Зудина и Настасья Самбурская. Последняя, к слову, попала в неловкую ситуацию прямо перед камерами.

- Я вам расскажу, чем я сейчас занимаюсь: ищу деньги, чтобы снять себя в своём же собственном фильме, - объявила звезда «Универа» и сердобольный репортёр тут же принялся совать ей смятые купюры.

- Не надо, не надо, я вас прошу! - открестилась актриса и спешно ретировалась.

Екатерина Гусева и Владимир Абашкин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Екатерина Гусева и Владимир АбашкинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Екатерина Гусева позировала перед камерами с мужем-бизнесменом Владимиром Абашкиным, который обнимал супругу так нежно, словно и не живет с ней в браке уже 20 с лишним лет.

Саша Савельева и Кирилл Сафонов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Саша Савельева и Кирилл СафоновФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С супругом появилась и экс-«фабрикантка» Саша Савельева. Правда, актёра Кирилла Сафонова репортеры узнали с трудом: отрастив бороду, он стал практически двойником Константина Хабенского.

- В декрете мне нравится, и о возвращении на сцену пока не думаю, - рассказала журналистам Савельева, которая в прошлом году родила сына Леона. - А вот за вторым мы точно пойдём - хотим большую семью.

Сергей Бодров и Лариса Белоброва Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сергей Бодров и Лариса БелоброваФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Появился на премьере и режиссёр Сергей Бодров-старший, причём с неожиданной спутницей. 71-летний Бодров, который женат уже в пятый раз, позировал фотографам с Ларисой Белобровой - актрисой и супругой бывшего губернатора Приморского края. Экс-первая леди Приморья не раз попадала на страницы федеральной прессы как одна из богатейших женщин страны. Так, в прошлом году журнал Forbes уже не впервые включил ее в свой ежегодный рейтинг: Белоброва заняла 18-ю строчку с состоянием в 250 миллионов долларов (!). Дело в том, что ей принадлежат акции одного из банков и базы морского рыболовства. Будучи женой чиновника, Белоброва ежегодно раскрывала свои доходы, и приморцы шутили: мол, артистки нашего драмтеатра зарабатывают больше голливудских звёзд! К слову, Бодров знаком с ней уже много лет и специально для подруги даже писал пьесу.

Игорь Угольников Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Игорь УгольниковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Валерий Афанасьев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Валерий АфанасьевФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Алена Чехова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Алена ЧеховаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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