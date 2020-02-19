2020-02-19T07:49:43+03:00
Спорт

Мадридский "Атлетико" победил 1:0 "Ливерпуль" в первой игре 1/8 финала Лиги Чемпионов

В начале игры единственный и победный гол забил Сауль
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Атлетико" победил дома "Ливерпуль" 1:0."Атлетико" победил дома "Ливерпуль" 1:0.Фото: REUTERS
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В Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано" во вторник, 18 февраля, был сыгран первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов. "Атлетико" принимал дома "Ливерпуль" и добился победы над действующим победителем турнира. Итог поединка - минимальная победа команды Диего Симеоне со счетом 1:0.

На 4-й минуте поединка единственный и ставший победным гол в ворота "Ливерпуля" забил полузащитник Сауль. Для него этот гол стал пятым в плей-офф Лиги Чемпионов в карьере. Больше за всю историю клуба забивал только француз Антуан Гризманн - у него 6 точных ударов, однако же с прошлого лета форвард выступает за "Барселону".

Даже после поражения от "Атлетико" главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сохраняет позитивный настрой:

- Это было не совсем то, чего мы ожидали, но все уже закончилось. Мы ждали такой борьбы и такой атмосферы, но мне многое понравилось в нашей игре. Счет всего лишь 1:0 к перерыву, а второй тайм мы проведем на нашем стадионе, - заявил немецкий тренер после матча в Мадриде.

Его визави Диего Симеоне тоже был рад после оконччания игры:

- Мы начали побеждать, когда на кольцевой развязке свернули к стадиону. Атмосфера была невероятной. За восемь лет, что я работаю в этом клубе, я не видел такой атмосферы. Ответный матч? Все будет с самого начала, потому что этот соперник привык проводить великолепные матчи у себя дома

Для "Ливерпуля" это поражение стало четвертым в нынешнем сезоне вообще во всех турнирах. Команда Юргена Клоппа мощно проводит сезон и с прошлого лета проиграла только четыре поединка. Это - поражение от "Наполи" в Лиге Чемпионов 0:2, проигрыш 0:5 "Астон Вилле" в Кубке Англии и в Суперкубке Англии в серии пенальти "Манчестер Сити" (1:1, 4:5 по пенальти). Статистика выступлений в сезоне АПЛ впечатляет - 25 побед в 26 играх при одном ничейном исходе. И за 12 туров до конца сезона команда Юргена Клоппа пробилась в Лигу Чемпионов на будущий розыгрыш.

Второй матч этого противостояния 1/8 финала пройдет в Англии на поле "Ливерпуля" 11 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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