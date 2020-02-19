Губернатор Орловской области Андрей Клычков: “Будет бизнес, будет и социалка. А условия для этого у нас есть»

- После послания президента федеральному собранию, больше всего интересует, как будут выполняться поручения, которые давал президент давал. Как Орловская область готовится реализовывать эти поручения? Что с материальным обеспечением?

- Я очень рад тому, что, в отличие от многих других посланий федеральному собранию, президент именно в этот раз уделил две трети своего внимания именно социальному направлению и демографии. Негативные тенденции в демографии нас подталкивают к тому, что необходимо находить новые, нестандартные решения для того, чтобы простимулировать рождаемость и сохранить людей на той земле, где они родились. Отрадно, что уделяется внимание матерям, семьям, образованию, здравоохранению. Сегодня мы понимаем, что огромный объем средств, который пока обсуждается для реализации, это большое подспорье для регионов.

Мы всегда говорим о том, что необходимо выравнивать регионы по уровню жизни с Москвой, Санкт-Петербургом, крупными городами, но это невозможно сделать по указанию, невозможно взять и всем поднять зарплату, как в Москве. Экономика ни страны, ни регионов это не вытянет. Сегодня мы получаем дополнительные механизмы – достаточные или недостаточные – покажет время. Но сегодня мы понимаем, что это те меры, которые являются важным шагом поддержки в части выполнения задач, которые стоят перед регионами. Я часто встречаюсь с молодыми семьями. В глазах читается, что все готовы рожать и третьего, и четвертого, но в глазах вопрос – а на что нам их содержать, как обеспечить? Все, что сегодня на повестке дня, оно по сути прозвучало в послании президента. К примеру, ипотека была заявлена, как важное направление по поддержке молодых семей в части приобретения жилья. Мы смогли, собрав застройщиков, вести речь не о 9%, а мы сразу за год вышли на 5,7%.

- И они готовы на это идти?

- Да, готовы. Застройщики субсидируют один процент, мы со стороны правительства области выделили в бюджете деньги и субсидируем еще процент, банк – еще один. Я думаю, что ставка будет падать еще ниже, потому что сегодня нужно и запускать рынок строительства жилья для молодежи. Ну, какая перспектива, если ты живешь у мамы с папой дома, ну, какая семья? Да никаких детей, никто даже думать об этом не будет, если ребенка некуда положить спать.

Сегодня наш вектор внимания направлен на социальную часть, на инфраструктуру, я имею в виду жилье, детские сады, ну и, конечно, образование и здравоохранение. В школах, особенно сельских, работают энтузиасты. Да, заработная плата низкая. Мы выполняем майские указы, но её всё равно нужно повышать. Да, повторюсь, выравнивать с Москвой не получится. Но даже доплаты в 5000 рублей за классное — это хорошее подспорье. При условии сохранения наших региональных доплат. Мы платим 2000 рублей. Да, для Москвы это немного, но для нашей области это деньги, которые еще нужно заработать. Платили 2000, добавим еще 5000, будет уже 7000. Это возможность наполнять классы.

У врачей. Система первичного звена. Я, проработав уже третий год на Орловщине, искренне рад тому, что акцент перенесен с высокотехнологичной помощи, которая находится в крупных либо областных, либо федеральном, на «первичку». Мы в 2020 году значительно увеличиваем темпы по строительству первичного звена – это фельдшерско-акушерские пункты. К примеру, в прошлом году стояла задача построить 8 ФАПов, в этом году - уже 30.

Акцент в работе медиков перенесен с высокотехнологичной помощи на первичное звено.

- Где взять кадры?

- Мы понимаем, что поручение президента и по кадровому обеспечению непростая задача. Любой специалист в здравоохранении появится через 5-7 лет, не раньше. Его нужно отобрать, показать ему перспективы и его нужно научить. Но мы живем не одним днем, поэтому ставим задачи и сейчас готовы и рады тому, что будет реализовываться.

- Вы сказали про возможную нехватку кадров в медицине. А вам есть чем готовить? Или будете полагаться на Москву, соседние области?

- Мы в этом плане имеем большое преимущество. Мало кто знает, но Орловская область в Центральном федеральном округе после Москвы занимает второе место по количеству студентов на душу населения. У нас коэффициент 4,9, в Москве – 5,3 на 10 тысяч населения.

- Я думал, что лидер по этому вопросу - Воронеж.

- Мы иногда скрываем свои возможности. Это и позволяет области сохранять на сегодня многие компетенции, чтобы развиваться. У нас есть и медицинские факультеты, и медицинские направления в ВУЗах. Есть даже направления по биофотонике – это прорывные, современные технологии, которые претендуют и на федеральные гранты. У нас есть база для подготовки специалистов.

Да, зарплата в регионе ниже, чем в Москве - это проблема. Обученный специалист уезжает работать в Москву и получает там сразу в 2-3 раза больше зарплату. Но я со своей стороны прилагаю максимум усилий, для того, чтобы полноценно действовала программа «Земский доктор». Это 1 500 000 рублей подъемных – для приобретения жилья – и мы видим, что сейчас главврачи районных больниц сами пошли в образовательные учреждения. Они подбирают себе кадры, дают им жилье и тем самым, как минимум, первые три года человек работает, набирает опыт у нас в регионе. Это же касается и учителей. У нас тоже есть и педагогические факультеты, своя база у нас хорошая.

Другая задача сейчас, в том числе, по поручению президента увеличить целевой набор, реализовать полноценную программу.

И важный момент – мы два года назад занялись благоустройством. Потому что жить на селе, в городе, где тебе некуда пойти погулять ни с детьми, ни с мужем/женой, наверное, тоже нехорошо. Чтобы для этого не ездить в Москву, мы стали активно заниматься этим вопросом. Вкладываем большие деньги в приведение территории в порядок.

- Вся страна сейчас живет в ритме исполнения национальных проектов. Орловская область поспевает за темпом, который задан президентом и страной в целом?

- Да хотелось бы и более активных темпов с точки зрения увеличения финансирования. В 2019 году финансирование по нацпроектам в Орловской области составила чуть менее 4 миллиардов рублей, в конце года мы подводили итоги, освоение денежных средств составило почти 90% и здесь важный момент, что вот эти 10% - это переходящие контракты на следующие годы. Они выполнены не в полном объеме, потому что они в 2020 году завершаются.

- Глава счетной палаты Алексей Кудрин очень критиковал федеральные власти и регионы, что не освоили триллион рублей. У вас, я смотрю, с этим все в порядке?

- Все в порядке – когда сто процентов. Но невозможно построить, к примеру, мост за полгода. Или ту же школу за полгода невозможно построить физически, поэтому часть контрактов была заключена уже при поступлении денежных средств, во второй половине года начались работы, но переходящий остаток по выплатам на следующий год и я, все-таки, на следующий год поставил задачу максимально использовать те средства, которые поступают. Это возможность увеличить финансирование для региона. Причем, расходовать тоже нужно по-умному.

Задача на следующий год у нас тоже в этих же пределах – около 4 миллиардов рублей. Это дорожное строительство, социальное направление, медицинское оборудование и строительство ФАПов. Также это и инфраструктура, в том числе, для спорта,

Это обновление автопарка. К примеру, вот один для меня из таких важных моментов – в 2017 году, когда мы проводили инвентаризацию автопарка школьных автобусов. Количество автобусов, уже отработавших 10-летний срок, нормативное, было запредельным. Мы за два года поменяли 120 автобусов.

- А количество автобусов, которые отработали 20-летний срок?

- Все, что выше 10 лет, там и 20. Мы за два года поменяли 120 автобусов. Сейчас у нас нет ни одного автобуса, который в ненормативном сроке. Я могу смело сказать, что все наши дети ездят в безопасных условиях на транспорте, который мы за два года обновили. К этому не было внимания.

Я вижу, по регионам пошла волна изменений и вложений и федеральных, и региональных. Мы купили 27 машин скорой помощи и 30 машин для центров социального обслуживания купили. Это траты, многие говорят, что есть более важные вещи, но нет ничего более важного, когда человеческая жизнь зависит от машины, которая должна довезти больного, ребенка, пенсионера до больницы. И это большая затратная часть, но мы ее выполнили и собираемся двигаться дальше.

- По каким направлениям вы отстаете?

- По демографии. К сожалению, у нас есть ряд негативных показателей по рождаемости. Большинство регионов в такой же ситуации, но мы сегодня должны искать возможность исправить эту тенденцию. Я надеюсь, что и увеличение объемов материнского капитала, изменение подходов по строительству жилья, по расселению ветхого и аварийного жилья должны дать другой стимул. И человеческое отношение к людям. Для меня это важно в демографическом аспекте – образование, здравоохранение, спорт – все это должно делаться для людей, а не просто для того, чтобы выполнить статистику.

Андрей Клычков: «Для меня показатель качества в образовании — это дети».

Да, мы видим, что на сегодня есть негативная тенденция по рождаемости. У нас есть негативная тенденция по онкологии, по заболеваниям сердечнососудистой системы и системы кровообращения. Понимаем, что нужно обновить, что нужно докупить из оборудования с точки зрения снижения. Ну и, конечно, максимальная диспансеризация. Я поставил задачу команде максимально дойти до каждого человека, где бы он ни жил.

- Диспансеризация – это проблема не столько властей и врачей, сколько проблема самих граждан, которые просто не хотят этим заниматься.

- Это действительно так. Мы разговаривали и с крупными бизнесменами, чтобы они инициировали диспансеризацию у себя на предприятиях. Проверив 500 человек работников, выявили 20 человек с онкологией. Слава богу, на ранних стадиях, что позволило этих людей вылечить. Это крайне важный вопрос. Это аксиома здравоохранения.

- Я задавал вопрос про то, где вы отстаете. А где вы можете быть совершенно спокойны и можете передавать свой опыт другим регионам? Не хотите хвалить себя, похвалите подчиненных.

- Мы выявили свои слабые стороны. Они касаются документации. Отсутствие достаточного количество проектно-сметной документации. В этом направлении работаем. Но в целом могу сказать, что команда отработала, но и есть куда двигаться вперед.

Мы еще год назад приняли закон о, так называемых, 10%. По этому закону мы хотим реализовать не реновацию, а замену старого ветхого жилья новым жильем с привлечением, в том числе, внебюджетных средств. Принцип очень простой: мы предоставляем без конкурса земельные участки, взамен застройщик отдает 10% в муниципальную собственность. Для того, чтобы расселить дома, на месте которых и строятся новые дома. И волновым путем идти, расселяя людей не куда-то за тридевять земель, а в том же районе, где они жили, где привычные для них школы, сады.

- В сентябре прошлого года Орловская область была на 66-м месте в стране по доступности электроэнергии. Как этот вопрос решается?

- Это один из сдерживающих факторов развития как инвестиционной деятельности, так и функционирования региона в целом. В первую очередь это связано с низким потреблением. А все потому, что у нас нет крупных предприятий. Тут речь идет о доступности не для жителей, а для потребителей промышленного масштаба. Низкое потребление – высокая стоимость. Мне эту проблему нужно решать, мы ищем сейчас возможность, в том числе, альтернативные источники энергии. В том числе возобновляемой. У нас будет один из проектов на территории особой экономической зоны. Он направлен как на газотурбинные установки, так и на солнечную энергию. Посмотрим, как это будет, сможем ли мы это реализовать.

- По Европе едешь — везде, где только можно, стоят «ветряки». Вы этот вариант не рассматриваете?

- Знаете, в Орловской области есть свои красоты, без ветряков. Для тех же ветряных генераторов нужны определенные воздушные потоки, и недаром их ставят на побережье. У нас моря нет. Для нас ветряная энергия, наверное, недоступна.

Есть потенциал по солнечной энергии. Этот вариант можно рассматривать, даже несмотря на то, что не хватает несколько солнечных дней.

- Территория опережающего социально-экономического развития «Мценск», особая экономическая зона «Орел». Можно ли считать, что это сейчас основные пункты развития региона?

- Это очень важно. Я даже считаю, что эти два объекта, которые появились в 19-м году, это достижение моей команды. Действительно, это важные институты и инструменты развития. По ТОСЭРу у нас подготовлено на сегодняшний день свободных более 15 земельных участков, которые мы предлагаем инвесторам. Сейчас уже 5 инвесторов реализуют свои проекты на территории ТОСЭРа. Объем инвестиций уже составил после создания 1,1 млрд. рублей, более 300 рабочих мест, 120 млн. чистой прибыли за прошедший период (это полугодовой период). В целом мы планируем, что объем инвестиций на территории ТОСЭРа должен быть более 5 млрд. рублей и около 1000 рабочих мест.

Вторая зона более широкого профиля, промышленного назначения, более 152 га земли. Первоначально мы рассматриваем около 13 инвестиционных проектов с объемом инвестиций более 9 млрд. рублей в экономику региона, а также почти 2 тыс. рабочих мест. Сейчас на выходе находится ряд проектов из 7 подписанных соглашений, которые уже для размещения на земле. До 2024 года рассматриваем в нашем плане экономического развития общий объем инвестиций довести до 400 млрд. рублей. При этом годовой показатель - где-то около 82 (сейчас он 46) млрд. рублей.

Орел вообще удивительный регион. Мы находимся в самом центре Центрального федерального округа, на самой высокой точке Среднерусской возвышенности. Нас обходят стороной все климатические катастрофы или беды. Вокруг нас в 500-километровой зоне проживает 50 млн. человек. Мы, по сути, центр.

Я встречаюсь с бизнесменами, говорю им: поймите, что близость к Москве, близость к рынкам ЦФО у нас идеальная. С одной стороны, это минус на сегодняшний день, с другой стороны, это плюс - мы не загружены сегодня тяжелыми производствами. Мы не заинтересованы в каких-то химических производствах. Но мы заинтересованы в технологичных современных производствах. Поэтому мы активно сейчас работаем и на российском рынке. В ближайшие дни состоится визит на международную выставку продукции сельского хозяйства Gulfood, она будет в Дубае. И это нетрадиционно для Орловской области, но мы сформировали делегацию и едем. По сути, мы будем единственным регионом, который в рамках российском композиции будет представлять свою продукцию. Это важное направление, потому что производство сельхозпродукции занимает 17% ВРП с переработкой 24%.

Андрей Клычков: «Мы заинтересованы в технологичных современных производствах».

- Что повезете в Дубаи?

- Зерно. У нас есть предварительная договоренность с Министерством сельского хозяйства Арабских Эмиратов по подписанию соглашения о взаимодействии по приобретению зерна. Задачи по экспорту тоже стоят.

На Орловщине вы не найдете не обработанного клочка земли. Сельское хозяйство на высочайшем уровне. Мы в этом году собрали рекордный урожай зерна - почти 3 млн. 800 тыс. тонн зерна. В том году было 3 млн. 200 тыс. То есть прирост у нас - более 500 тыс. тонн зерна. Многие смеются, что 5 тонн зерна на человека, проживающего в области, собираем. Мы опережаем по этому показателю многие южные зерновые регионы.

- Легко ли вам найти инвестора, даже в эти особые экономические зоны?

- Сейчас такая хорошая конкуренция между регионами. Все регионы - это как ярмарка вакансий: приходите к нам. Несмотря на сложную бюджетную ситуацию, мы (скажу не совсем красиво) вынуждены порой где-то ужимать социалку и создавать условия для инвесторов. Потому что это такие взаимосвязанные сосуды. Придет инвестор - будет расти бюджет, НДФЛ, создаваться рабочие места. Тогда можно и социалку поднимать. Либо можно социалку раздуть, но ничего инвесторам не дать - они просто не придут.

- Бизнесмены говорят: власть душит, работать не дает, все плохо, закрывают предприятия и т.д. А вас послушаешь: да нет, приезжайте, работайте, вот все условия, льготы.

- У меня очень простая позиция. У нас взаимный интерес. Если будет развиваться бизнес, будет увеличиваться бюджет области, я смогу и строить больше, и парки, скверы, школы, сады, дома. И у людей будет другое настроение. Я рад тому, что растет средняя заработная плата. Мы подписали с аграриями соглашение, что они добровольно на 10% поднимут заработную плату. Они приходят и говорят: мы понимаем, что у нас наступил период стабильности, нас никто не кошмарит, к нам никто не приходит, проверки все по закону. Это одна часть.

Есть вторая часть. Кто-то говорит: постоянно душат. Начинаешь копаться - налоги не платят, вся организация, которая еще залезает на государственные муниципальные подряды, это стол, стул и один директор, а получают на 100 миллионов подряд. Так не должно быть. Налоги нужно платить.

- Не так давно вы выступали с инициативой (о ней рассказывали не только региональные, но и федеральные СМИ) о выплатах несовершеннолетним узникам и детям войны. Расскажите, как вы готовитесь к 75-летию Победы?

- Орловщина - исторический регион, который всегда был связан с войной, всегда и набеги, и крепость стояла, и в годы Великой Отечественной войны, и два года оккупации, и возникновение первой танковой гвардии, Орловщина на подступах к Москве выдержала тяжелейший удар. Орловско-Курская битва связана с Орловщиной.

Сегодня на территории области более 800 памятных знаков, мемориалов. Стоит традиционная задача - инвентаризация всех мемориалов, приведение их в порядок. Более того, я дал поручение, чтобы ни один мемориал не был неизвестным. Мы дали поручение органам местного самоуправления, нашим историкам, школам, чтобы у каждого мемориала была своя история. Чтобы приходящий человек мог и в интернете, и на месте найти, что же здесь произошло, какая битва, кто погиб, кто захоронен. Чтобы оставить это не нам, сегодняшним, а тем, кто будет жить после нас.

У нас готовится к открытию несколько новых больших мемориалов. Забегая вперед, могу сказать, что по дороге от Москвы до Харькова будет единственный мемориал, где будет стоять мемориальная техника, которая участвовала в боях, именно на этом месте.

Мы проводим дальнейшую реализацию двух больших акций. Это например, «Дом со звездой». Мы её начали в 2018-м году. Школьники закрепляются за домом, где живут ветераны, вдовы, инвалиды, люди, имеющие отношение к войне и берут на ним шефство. На дом прикрепляется красная звезда.

Вторая акция - это «Сад Победы». Мы приняли решение. Никого не будем заставлять, но все жители области, кто захочет, посадить дерево в память о погибших родных, близких, кто воевал рядом.

Андрей Клычков: «Орловщина — исторический регион».

- Где-то в конкретном месте или где угодно?

- Это можно сделать где угодно, мы никого не будем заставлять. Безусловно, у нас будут аллеи возле мемориальных комплексов, где преимущественно будем просить эту работу провести.

Конечно, у нас будет «Бессмертный полк». В этом году мы хотим провести необычный парад. В Орле нет большой воинской части. Но мы подготовились. Благодарю и руководство МВД, Росгвардии, ФСИН, ФСО, наших Вооруженных сил - они откликнулись. Мы и технику выведем на площадь, чтобы показать детям.

Я искренне благодарен, что президентом принято решение о выплатах 75 и 50 тыс. рублей. И мы еще до решения президента, оформленного в указе, приняли решение о поддержке тех категорий, которые не попали в первоначальное финансовое обеспечение. О выделении им по 5 тыс. рублей. Речь идет о несовершеннолетних узниках войны и о детях войны. Сейчас, увидев указ президента, я хочу пообщаться с нашими ветеранами. Может быть, есть смысл увеличить категории, которые не попали в указные. Считаю, что это наш моральный долг. Может быть, это не огромные деньги, мы не можем соревноваться с президентскими возможностями, федеральным бюджетом, но мы сократили многие расходные статьи в бюджете, для того чтобы эти деньги выделить. Я думаю, это сыновний долг, который мы обязаны выполнить.

- Знаю, что у вас был очень неплохой футбольный клуб. И знаю, что болельщики до сих пор хотят, чтобы он возродился и выступал на самом высоком уровне.

- Действительно, профессиональный футбол в Орле был. Могу сказать, что и сейчас есть. Есть команды, которые играют за Орловскую область в разных категориях, разных возрастах. Есть много воспитанников орловского футбола, кто сегодня представлен, в том числе и в сборной России. Юрий Павлович Семин — наш земляк.

Знаете, мне немножко обидно, что сегодня у нас нет достаточных возможностей, для того чтобы содержать профессиональную футбольную команду. Потому что профессиональный спорт это большие затраты. Сегодня, когда мы понимаем, что в бюджете есть сложности, и у меня огромное количество первоочередных задач, которые я должен выполнить, я просто не могу себе позволить за бюджетные деньги содержать профессиональных спортсменов. Но при этом я выполняю свое обещание, которое дал болельщикам. Мы в прошлом году построили в районах 14 спортивных футбольных полей. Я считаю, что и профессиональный спорт не может существовать, если нет массового спорта.

- Орловская область богата на таланты. Тургенев - ваш земляк.

- 200 лет отметили.

- Вас называют даже литературной столицей. А присвоено ли такое звание официально? Или пока только за глаза?

- Ббуквально неделю назад к нам приехал руководитель Союза писателей России и вручил мне грамоту губернатора литературной России. И связано это было с тем, что мы провели 200-летие Ивана Сергеевича Тургенева. Сейчас активно идет подготовка к празднованию юбилеев Бунина и Фета, тоже имеющих отношение к Орловской области. Орловщина это удивительный край, литературный край. Потому что помимо Тургенева, Бунина, Фета - Лесков, Андреев, Апухтин, большое количество других поэтов и писателей. У нас много современных молодых писателей. Это наш кладезь, это наши возможности, перспективы, культура наша, содержание. Ну и город Орел предпринимает сейчас действия, для того чтобы оформить статус литературной столицы.