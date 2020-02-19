2020-02-19T12:49:22+03:00
Экономика

Денис Мантуров пригласил представителей немецкого бизнеса на ПМЭФ и ВЭФ

Крупнейшие деловые мероприятия пройдут 3–6 июня и 2–5 сентября 2020 года соответственно
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Фото фонда РосконгрессФото фонда Росконгресс
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18 февраля года в Доме немецкой экономики в Берлине состоялась межрегиональная конференция по стратегическому сотрудничеству между Россией и Германией «Инновации – двигатель экономического роста». Организатором выступила Российско-Германская внешнеторговая палата совместно с Объединением торгово-промышленных палат Германии (DIHK). В мероприятии приняли участие более 500 представителей бизнес-сообщества, экономисты и эксперты России и Германии. На конференции обсудили перспективы развития экономической политики двух стран. Отдельное внимание было уделено улучшению инвестиционного климата в России.

В числе участников мероприятия: федеральный министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, главный управляющий Объединения торгово-промышленных палат Германии (DIHK) доктор Мартин Ванслебен, помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин, председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп, генеральный директор АО «Российский экспортный центр» Вероника Никишина, председатель совета директоров Фонда «Сколково» Виктор Вексельберг, президент компании Siemensв России Александр Либеров и другие.

Выступая с приветственным словом, Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров пригласил участников конференции принять участие в ключевых дискуссионных площадках в России – Петербургском международном экономическом форуме и Восточном экономическом форуме во Владивостоке, которые пройдут 3–6 июня и 2–5 сентября 2020 года соответственно.

Председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев провел рабочую встречу с региональным партнером Фонда Росконгресс – главным исполнительным директором Восточного комитета германской экономики Михаэлем Хармсом. На встрече стороны обсудили форматы участия делегации Германии в предстоящих ПМЭФ-2020 и РЭН-2020, в частности предложения и идеи по наполнению деловой программы мероприятий. Особое внимание было сосредоточено на вопросах науки и инноваций, так как Германия является одним из мировых лидеров в сфере технологий и инновационного развития. Региональному партнеру было предложено обратить внимание на специальный проект Фонда Росконгресс, посвященный инновационному развитию, – Территорию инноваций.

«Фонд Росконгресс нацелен на всестороннее сотрудничество с немецкой стороной. В этой связи дополнительное значение принимает поддержка наших надежных партнеров – Восточного комитета германской экономики, Российско-Германской внешнеторговой палаты и Mangold Consulting. Фонд Росконгресс и его эксперты открыты к обсуждению предложений и новых инициатив со стороны немецкого бизнеса как в части формирования деловой программы Петербургского международного экономического форума и других мероприятий Фонда, так и в вопросах организации бизнес-миссий и другой активности на наших мероприятиях», – отметил Александр Стуглев.

Помимо совместной работы над подготовкой программы ПМЭФ, стороны обсудили перспективы сотрудничества Восточного комитета германской экономики и Фонда Росконгресс в Германии. По итогам состоявшейся встречи Александр Стуглев пригласил делегации немецких предпринимателей и профильные организации принять участие в деловой, спортивной и культурной программах Петербургского международного экономического форума.

ИСТОЧНИК KP.RU

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