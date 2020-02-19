2020-02-19T12:54:46+03:00
Политика

Эксклюзив: смотрите фрагмент фильма "Калашников" Константина Буслова

Представляем вашему вниманию эксклюзивный фрагмент фильма "Калашников"
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Актер Юрий Борисов в роли легендарного конструктора стрелкового оружия.Актер Юрий Борисов в роли легендарного конструктора стрелкового оружия.
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История создания самого известного автомата в мире и судьба его создателя - к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и к столетию со дня рождения Михаила Тимофеевича Калашникова.

Все знают эту фамилию, но не все знают, какой долгий и тернистый путь прошел парень-самоучка, чтобы в 28 создать легендарный АК-47, который по сей день является символом оружейной мысли нашего времени.

Константин Буслов:

"Самым важным было для меня рассказать историю молодого парня, который воевал на фронте и хотел сделать автомат, который защищал бы его и его братьев - молодых бойцов. Я снимал кино про путь Калашникова и про то, что этот путь был непростой".

Военно-биографический фильм «Калашников» выйдет в российский прокат 20 февраля.

Режиссёр: Константин Буслов.

В ролях: Юрий Борисов, Ольга Лерман, Артур Смольянинов, Эльдар Калимулин, Виталий Хаев, Валерий Баринов, Дмитрий Куличков, Сергей Газаров.

Эксклюзивный фрагмент фильма "Калашников".

ИСТОЧНИК KP.RU

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