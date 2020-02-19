В рамках программы «Мир без слез» ВТБ подарил аппаратуру для детского стационара больнице №9

В банке ВТБ придумали программу «Мир без слез» еще 17 лет назад, но тема остается актуальной и по сей день. Цель проекта— помочь максимальному количеству маленьких пациентов, сделать так, чтобы можно было своевременно и точно диагностировать заболевание и подобрать правильную терапию.

И за 17 лет существования программы «Мира без слез» работа была проделана масштабная.Так, в рамках проекта удалось поддержать сотни детских больниц в 53 регионах России — они получили финансовую помощь от банка ВТБ на покупку оборудования и медикаментов.

В 2020 году, разумеется, было решено продолжить проводить благотворительные акции по всей России. Первым участником стала московская Детская городская клиническая больница №9 им. Г. Н. Сперанского. В рамках очередного этапа программы для детского стационара была приобретена аппаратура для рентгенологического и эндоскопического отделений.

Как заявил вице-президент банка ВТБ Александр Ерофеев, поддержка российского здравоохранения является одним из важнейших направлений социальной деятельности банка ВТБ.

«Цель “Мира без слез” — сделать медицинские услуги максимально качественными и доступными для детей по всей России. Ежегодно банк расширяет географию проекта и оказывает помощь тем регионам, где ранее акции не проводились. В 2020 году акция впервые состоится в городе Биробиджан Еврейской Автономной области», — подытожил Ерофеев.

В этом году акции проекта «Мир без слез» пройдут в 25 медицинских учреждениях: из них четыре находятся в Москве и 21 в регионах. Города, где будут проведены акции — Калуга, Липецк, Курган, Великий Новгород, Иркутск, Тула, Ханты-Мансийск, Якутск, Белгород, Тамбов, Темрюк, Набережные Челны, Биробиджан, Петропавловск-Камчатский, Находка, Санкт-Петербург, Уфа, Тольятти, Пермь, Киров и Владикавказ.

В течение всего года благотворительные мероприятия ВТБ будут проводиться в разных городах, а завершатся в декабре — по традиции последней больницей, принимающей «Мир без слез», станет Детская городская клиническая больница святого Владимира в Москве.