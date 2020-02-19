Стало известно, какую операцию сделали Аделине Сотниковой.

Во вторник любителей фигурного катания всполошила новость, что из любимица, первая в истории России олимпийская чемпионка в женском фигурном катании попала в московскую больницу N67. Как потом выяснилось, ей была сделана плановая нейрохирургическая операция, но ее результаты не были известны. И вот в среду утром Аделина сама обратилась к Болельщикам через Инстаграм:

«Уважаемые мои и любимые болельщики , большое спасибо за ваше искреннее беспокойство за мое здоровье. Со мной уже все хорошо. Операция прошла успешно и я в надежных руках. Немного переработала. Впереди ещё реабилитация, но я справлюсь и надеюсь совсем скоро мы увидимся с вами. Ваша Sotka».

А диагноз оказался серьезный - дегенеративный стеноз шейного отдела позвоночника.Такое заболевание спортсменка могла получить в результате травм. Также выяснилось, что Сотникова до фигурного катания занималась гимнастикой, где падения на голову случаются довольно часто.

О том, как непросто складывается судьба 23-летней спортсменки после завершения карьеры, мы уже писали. Надеемся, что у Аделина все будет хорошо, ведь на нее так или иначе смотрят и другие фигуристки, которые заканчивают соревноваться совсем молодыми.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/739731" frameborder="0"></iframe> 2 млн за приворот: Аделина Сотникова обратилась к гадалке, чтобы вернуть любимого.Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова заплатила гадалке два миллиона, чтобы вернуть любимого

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