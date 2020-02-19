2020-02-19T16:35:05+03:00
Спорт

Стало известно, какую операцию сделали Аделине Сотниковой.

Олимпийская чемпионка попала в больницу
Сергей КИРИЛЛОВ
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Надеемся, что у Аделина все будет хорошоНадеемся, что у Аделина все будет хорошоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Во вторник любителей фигурного катания всполошила новость, что из любимица, первая в истории России олимпийская чемпионка в женском фигурном катании попала в московскую больницу N67. Как потом выяснилось, ей была сделана плановая нейрохирургическая операция, но ее результаты не были известны. И вот в среду утром Аделина сама обратилась к Болельщикам через Инстаграм:

«Уважаемые мои и любимые болельщики , большое спасибо за ваше искреннее беспокойство за мое здоровье. Со мной уже все хорошо. Операция прошла успешно и я в надежных руках. Немного переработала. Впереди ещё реабилитация, но я справлюсь и надеюсь совсем скоро мы увидимся с вами. Ваша Sotka».

А диагноз оказался серьезный - дегенеративный стеноз шейного отдела позвоночника.Такое заболевание спортсменка могла получить в результате травм. Также выяснилось, что Сотникова до фигурного катания занималась гимнастикой, где падения на голову случаются довольно часто.

О том, как непросто складывается судьба 23-летней спортсменки после завершения карьеры, мы уже писали. Надеемся, что у Аделина все будет хорошо, ведь на нее так или иначе смотрят и другие фигуристки, которые заканчивают соревноваться совсем молодыми.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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