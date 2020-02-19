2020-02-19T17:36:14+03:00
Общество

В Санкт-Петербурге назвали первых финалистов конкурса «Учитель будущего»

На днях в Санкт-Петербурге завершился полуфинал профессионального конкурса «Учитель будущего» – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей»
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Вручение памятных призов командам, прошедшим в финал конкурса.Вручение памятных призов командам, прошедшим в финал конкурса.
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Он проходил с 14 по 16 февраля и определил лучшие команды, которым теперь предстоит встретиться в финале.

Санкт-Петербург – 11 команд:

• ГБОУ ЛИЦЕЙ № 126 Калининского р-на: Борейко О.Б., Дуброва О.В., Кольцова О.Г.

• ГБОУ Гимназия № 642 «Земля и вселенная»: Пучкова А.И., Мосягин А. В., Чехович И.А.

• ГБОУ СОШ № 516 Невского р-на: Иванова Елена Александровна, Хрусталева Валерия Николаевна, Таликова Алина Сергеевна.

• ГБОУ СОШ №347 с углубленным изучением английского языка Невского р-на: Зубова Н.О., Гасникова Т.О., Парфенова А.А.

• ГБОУ СОШ № 35 Василеостровского р-на: Карпенко Е.В., Антонова Д.А., Горбатых О.О.

• ГБНОУ Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных. Аничков лицей: Быков Н.А., Гофман А.С., Кулева Е.Ю.

• ГБОУ СОШ № 500 Пушкинского р-на: Голюдов Е.А., Гушило Т.К., Юдина Е.Н.

• ГБОУ Лицей № 64 Приморского р-на: Клюев С.В., Атавина А.А., Новикова И.А.

• ГБОУ СОШ № 235 им. Д.Д. Шостаковича: Шеверева Ю.Н., Никитин П.В., Рехина М.А.

• ГБНОУ Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных. Аничков лицей: Дементьева Т.С., Понятовская С.Л., Якушева Н.Ю.

• ГБОУ Физико-математический лицей № 366 Московского р-на: Вольфсон Г.И., Арсентьева О.А., Вольфсон И.П.

Ленинградская область – 1 команда:

• МБОУ Гатчинская гимназия им. К.Д. Ушинского: Хеорхе И.И., Нестерова И.М., Шарова Е.Н.

Первый в России профессиональный конкурс «Учитель будущего» стартовал 19 ноября 2019 года и проводится при поддержке Министерства просвещения России. Оргкомитет проекта возглавляет заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.

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