2020-02-19T17:53:15+03:00
Экономика

Власти потратят полтора триллиона на поддержку рождаемости, доплаты учителям и горячие обеды в школах

Правительство внесло в Госдуму поправки в федеральный бюджет на ближайшие три года
Андрей ЗАЙЦЕВ
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Планируется организация горячего питания для учащихся младших классовПланируется организация горячего питания для учащихся младших классовФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Год только начался, а в Минфине уже провели ревизию всех трат. Документ на 700 страниц учел все пожелания президента, которые он высказал в послании Федеральному собранию. Часть расходов увеличили, а часть - урезали. Траты казны в 2020 году вырастут на 162 млрд рублей. А всего в ближайшие три года потратят на полтора триллиона больше, чем планировалось.

В основном увеличились расходы на социальные нужды. Напомним, президент озвучил целый пакет дополнительных мер.

- Во-первых, расширение программы материнского капитала. Теперь 466 тысяч рублей полагается всем, у кого первенец родился в 2020 году. Сумма на второго ребенка увеличена до 616 тысяч рублей. Плюс маткапитал можно потратить на погашение ипотеки тем, у кого родился третий ребенок.

- Во-вторых, появится дополнительная материальная поддержка для малоимущих семей, воспитывающих детей в возрасте от 3 до 7 лет.

- В-третьих, планируется модернизация первичного звена здравоохранения, создание дополнительных мест в школах и организация горячего питания для учащихся младших классов.

По мнению экспертов, рост социальных расходов приведет и к росту экономики страны в целом. Граждане будут больше тратить, поэтому вырастет спрос и увеличатся доходы бизнеса. При этом дефицит казны нас все равно не ждет. Вместе с расходами увеличатся и доходы. К примеру, в 2020 году бюджет заработает 20,6 триллиона рублей, а потратит - 19,7 триллиона. Примерно такой же профицит сохранится и в последующие два года.

Найти деньги поможет покупка правительством «Сбербанка». Деньги на сделку возьмут из Фонда национального благосостояния, а возвращать их Центральный банк будет в бюджет. Плюс вырастут ежегодные доходы государства. Оно начнет получать больше дивидендов от крупнейшего банка страны, чья прибыль по итогам прошлого года составила 870 млрд рублей. И минимум половину этих денег банк обязан выплатить акционерам, в том числе главному акционеру - государству.

ИСТОЧНИК KP.RU

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