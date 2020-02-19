2020-02-19T17:54:22+03:00
В мире

Китайский русист: Заболевших коронавирусом не имеют права уволить с работы

«КП» выясняет, что происходит в самой большой карантинной зоне в мире, у её обитателей
Ника ИВАНОВА
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Всех, у кого обнаружили признаки коронавируса, отправляют в специальные госпитали. Там их кормят и лечат бесплатноВсех, у кого обнаружили признаки коронавируса, отправляют в специальные госпитали. Там их кормят и лечат бесплатноФото: GLOBAL LOOK PRESS
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700 млн человек в карантине, мобилизация армии и полиции, свыше двух тысяч умерших от коронавируса… Но что при всём при этом происходит в самой эпидемзоне? Так ли всё страшно? Об этом «КП» рассказал русист из Шанхая Чень Чжечжун.

— Всех, у кого обнаружили признаки коронавируса, отправляют в специальные госпитали. Там их кормят и лечат бесплатно, причем тех, кто трудоустроен, не имеют права уволить из-за болезни. Если к «обычным» пациентам допускаются родственники с целью подежурить у больного ночью или помочь в оправлении естественных надобностей, то заболевшие коронавирусом полностью изолируются, — сообщил собеседник «КП».

— Правительство выделило колоссальные суммы на борьбу с вирусом, — продолжает Чень Чжечжун. — В одной только провинции Хубэй работают около 30 тысяч медиков, чтобы справится с эпидемией.

Во всех населенных пунктах проводится разъяснительная и профилактическая работа — бригады дежурных врачей совместно с муниципальными работниками проводят подворовые обходы. Работают группы добровольцев из числа местных жителей — например, развозят врачей и сотрудников санитарных служб.

Местные жители стараются без особой нужды не выходить на улицу — предпочитают, где возможно, работать удаленно (через интернет из дома), банки перешли с семидневной рабочей недели на пятидневку.

Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

В карантине сидят далеко не все — например, на заводах и фабриках есть производственные процессы, прервать которые просто невозможно. Те, кто всё же вынужден выходить за пределы квартала (рабочие и учащиеся) ходят в масках, а когда возвращаются домой, проходят дезинфекцию.

Сейчас ситуация с заболевшими пошла на спад. Поворотный момент, по прогнозам, наступит в конце марта — начале апреля, когда можно будет сказать, что вирус побежден.

Ухань опустел после введения карантина из-за распространения коронавируса.Власти Китая закрыли город Ухань с населением 11 миллионов человек на карантин 23 января, чтобы предотвратить распространение нового типа коронавируса

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ИСТОЧНИК KP.RU

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