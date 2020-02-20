Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики

В деле журналиста Ивана Голунова появился подозреваемый заказчик преступления. Бывший сотрудник УВД по Западному административному округу Москвы Денис Коновалов указал на своего бывшего руководителя - экс-заместителя начальника отдела УВД по ЗАО по контролю за оборотом наркотиков Игоря Ляховца.

Он заявил следователям, что именно Ляховец дал ему указание подкинуть Голунову наркотики. Адвокат подозреваемого Ляховца Алексей Коврижкин подтвердил СМИ, что его подзащитного обвиняют в организации этого преступления.

- Ляховец свою вину не признает, опровергает эти обвинения и считает признательные показания Коновалова следствием давления, - отметил адвокат.

По словам Коновалова, Ляховец якобы заявил ему, что "так как нет прямых доказательств тому, что Голунов занимается распространением наркотиков, их ему надо бы подкинуть". Напомним, Голунов был задержан летом на улице в Москве. Его обвинили хранении наркотиков. Позже он был оправдан и вышел на свободу. Уголовные дела завели уже на тех, кто его задерживал и их прямых руководителей.

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