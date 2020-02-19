Таксист, снявший 490 тысяч рублей с карты пассажира: Пьяненький он был и пароль сказал

В столице задержали таксиста, ограбившего пассажира почти на полмиллиона рублей. Пропажу банковской карты мужчина обнаружил уже дома, но сразу же понял у кого она. Написал заявление в полицию.

- По словам заявителя, неизвестный в различных банкоматах похитил с его банковской карты денежные средства. Ущерб составил более 490 тысяч рублей, - рассказала врио начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.

Мужчина вспоминает, что он поймал такси на Павелецком вокзале. Нет, не «Яндекс». Просто частная машина: «Садись, поехали». Во время поездки он попросил водителя остановиться у одного из банкоматов, чтобы снять 5000 рублей и расплатиться. Таксист тоже вышел и стоял рядом с пассажиром. Он подсмотрел пин-код от банковской карты. А потом незаметно похитил карту. Водитель и пассажир сели в машину, поехали дальше.

- Он сделал еще одну остановку. Вышел. Как оказалось, чтобы снять с моей карты деньги. Потом вернулся, положил карту мне в куртку, - рассказал полицейским пострадавший.

Столичные полицейские после сбора всей информации вычислили таксиста и задержали его на Болотниковской улице. Им оказался 40-летний приезжий. Деньги он уже успел потратить.

- Взял парнишку в районе метро «Павелецкая» в состоянии алкогольного опьянения. Пьяненький он был. Зашли в банк, он сам снял 150 тысяч рублей, отдал мне 5 тысяч рублей. Доехали до Варшавки. Я у него забрал карточку, зашел в банк, пароль он мне сам подсказывал. Снял 200 тысяч рублей, еще 150 тысяч рублей, 200 и 500 долларов. Потом принес карту и оставил ему.

Официально

- Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - рассказали в ГУ МВД по Москве.

Сотрудники полиции изучают действия таксиста. Не исключено, что пострадать мог не только один пассажир — полицейские выявляют дополнительные эпизоды противоправной деятельности задержанного.