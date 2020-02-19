Англичанка играла на скрипке гаммы во время операции на мозге

Дагмар Тернер играет на скрипке в симфоническом оркестре острова Уайт. Это одно из графств Юго-Восточной Англии. Семь лет назад во время одного из концертов она почувствовала себя плохо. Медицинское обследование обнаружило у женщины глиому 2-й степени. Глиома это самая распространенная опухоль

головного мозга. Женщина прошла курс лучевой терапии, но опухоль продолжала расти. Во время последнего обследования она достигла размера 4 на 8 сантиметров. Помочь могло только оперативное вмешательство и Дагмар обратилась за консультацией в нейрохирургическое отделение больницы Королевского колледжа Лондона.

Магнитно-резонансная томография показала, что опухоль расположена в правой лобной доле мозга, рядом с зоной, которая отвечает за мелкую моторику левой руки. А беглые и точные передвижения пальцев по грифу, это основа скрипичной техники.

- Скрипка это моя страсть, - объясняет 53-летняя Дагмар Тернер. - Я играю на этом инструменте с 10 лет и сама мысль о том, что в результате операции я уже не смогу быть музыкантом, разрывала мое сердце.

Своими опасениями Дагмар поделилась с докторами. Ей повезло, что лечащий врач профессор Кейумарс Ашкан сам является пианистом-любителем и прекрасно понимал, что пальцы кормят музыканта так же, как ноги - волка. Профессор тщательно разработал план операции. Для начала медики в течение двух часов проводили картирование мозга Дагрмар, в ходе этого исследования она все время играла на скрипке. Это было необходимо, чтобы определить, какие участки мозга активны во время музыкальных упражнений.

Сама операция проводилась по типу бодрствующей краниотомии. В этом случае пациент должен бодрствовать в то время, как нейрохирурги орудуют скальпелем в его мозге. Это делается в тех случаях, когда опухоли локализованы в участках мозга, которые отвечают за зрение, движение, речь и другие жизненно важные функции. Чтобы гарантированно не покалечить больного нейрохирурги в ходе операции обычно проводят специальные тесты: пациент должен отвечать на вопросы, двигать руками или ногами, считать или распознавать детали фотографий. В случае с Дагмар профессор Кейумарс Ашкан решил, что лучший вариант обратной связи для пациента-музыканта это игра на скрипке. Такие случаи в медицинской практике уже были, три года назад бразильский инженер Ролден Батиста солировал на гитаре во время схожей операции.

Перед началом 6-часовой операции Дагмар погрузили в медикаментозный сон, затем провели трепанацию и вскрыли ее черепную коробку. В середине операции, когда нейрохирурги принялись удалять опухоль, женщину привели в сознание и попросили поиграть гаммы. Под действием обезболивающего она не чувствовала боли и «запилила» небольшой концерт.

- Мы проводим примерно 400 подобных операций в год, - говорит профессор Кейумарс Ашкан. - Но это первый случай, когда пациентка во время операции играла на музыкальном инструменте.

Операция прошла успешно, спустя 3 дня Дагмар вернулась домой к мужу и 13-летнему сыну. Она уже репетирует и в ближайшее время рассчитывает присоединиться к своему оркестру.