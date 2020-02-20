Анекдоты: Как объяснить мужу, что я вышла за него замуж, а не усыновила?

Согласно правилам этикета класть вилку нужно слева от тарелки, а болт вообще на все.

* * *

- Каждый мужчина свято верит, что после свадьбы он будет иметь это всегда! Было бы желание...

- Ты про секс?

- Вообще-то про борщ... Хотя одно другого не исключает.

* * *

Поменял женщину. И снова умный, добрый и неплохо зарабатываю.

* * *

Чтобы обеззаразить рану на голове, вэдэвэшник сначала разбил о голову бутылку с перекисью, а потом бутылку с ватой.

* * *

Недавно гостил у дочери. Когда я попросил у нее газету, то она ответила: «Папа, это XXI век, возьми мой IРаd». Что сказать... Эта муха так и не поняла, что ее убило.

* * *

Готовить полуфабрикаты очень просто:

1. Высыпаешь все из упаковки на сковородку, выкидываешь упаковку.

2. Думаешь.

3. Лезешь в мусорку за упаковкой, чтобы прочитать инструкцию.

* * *

За все проступки вожатый наказывал детей отжиманиями, и уже к концу сезона дети могли заставить вожатого делать что угодно.

* * *

- Ну хоть что-то ты делаешь быстро?

- Да, устаю быстро.

* * *

- Как твой новый начальник?

- Строгий, но справедливый: если сначала наорет, то потом обязательно отыщет повод, за что.

* * *

В огороде на даче вяло копался выдавленный из меня раб...

* * *

- Сейчас преступники скачивают из интернета уголовные дела и учатся по ним.

- Умные, смотри-ка!

- Нет, умные скачивают только нераскрытые дела.