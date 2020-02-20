Анекдоты: Как объяснить мужу, что я вышла за него замуж, а не усыновила?
Согласно правилам этикета класть вилку нужно слева от тарелки, а болт вообще на все.
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- Каждый мужчина свято верит, что после свадьбы он будет иметь это всегда! Было бы желание...
- Ты про секс?
- Вообще-то про борщ... Хотя одно другого не исключает.
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Поменял женщину. И снова умный, добрый и неплохо зарабатываю.
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Чтобы обеззаразить рану на голове, вэдэвэшник сначала разбил о голову бутылку с перекисью, а потом бутылку с ватой.
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Недавно гостил у дочери. Когда я попросил у нее газету, то она ответила: «Папа, это XXI век, возьми мой IРаd». Что сказать... Эта муха так и не поняла, что ее убило.
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Готовить полуфабрикаты очень просто:
1. Высыпаешь все из упаковки на сковородку, выкидываешь упаковку.
2. Думаешь.
3. Лезешь в мусорку за упаковкой, чтобы прочитать инструкцию.
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За все проступки вожатый наказывал детей отжиманиями, и уже к концу сезона дети могли заставить вожатого делать что угодно.
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- Ну хоть что-то ты делаешь быстро?
- Да, устаю быстро.
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- Как твой новый начальник?
- Строгий, но справедливый: если сначала наорет, то потом обязательно отыщет повод, за что.
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В огороде на даче вяло копался выдавленный из меня раб...
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- Сейчас преступники скачивают из интернета уголовные дела и учатся по ним.
- Умные, смотри-ка!
- Нет, умные скачивают только нераскрытые дела.
ИСТОЧНИК KP.RU