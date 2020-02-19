2020-02-19T21:02:24+03:00
Звезды

Бывший муж Эвелины Бледанс снова женился и стал отцом

У Александра Семина родилась дочь
Ольга ЛИБГАРДТ
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Александр Семин тайно расстался с Эвелиной Бледанс в 2016 годуАлександр Семин тайно расстался с Эвелиной Бледанс в 2016 годуФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Бывший муж актрисы Эвелины Бледанс женился второй раз. Избранницей продюсера Александра Семина стала Марина Ментусова. На днях эффектная шатенка родила возлюбленному дочь.

О том, что в личной жизни бывшего мужа Эвелины Бледанс произошли радостные события, стало известно из блога его нынешней избранницы. Марина Ментусова опубликовала трогательные фотографии из роддома.

"Салют, Вера!", - подписала девушка семейные снимки. На одном из них Александр Семин целует ее в губы, а на другом держит на руках новорожденную дочку.

Малышка появилась на свет в День всех влюбленных Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Малышка появилась на свет в День всех влюбленныхФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Малышка появилась на свет в День всех влюбленных. Марина написала, что теперь 14 февраля обрело для нее особый смысл.

А буквально за два месяца до родов Семин и Ментусова поженились. О новой жене продюсера известно не так много. Девушка работает в сфере развлечений.

Марина Ментусова опубликовала трогательные фотографии из роддома. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Марина Ментусова опубликовала трогательные фотографии из роддома.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Стоит отметить, что за неделю до свадьбы в семье Марины произошло горе - умер ее отчим. "Одна неделя, начавшаяся с похорон и закончившаяся свадьбой, словно странное болгарское артхаусное кино. Сижу в тишине, собираю все эти семь дней по крупицам, все эти пограничные состояния от потоков слез до болящих от смеха скул, размышляю о смысле и времени, о том, что «потом» и «завтра» могут не случиться. Но эта неделя, в которой так много было смерти и печали, все равно оказалась про любовь и жизнь", - написала женщина.

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Александр Семин с сыном Семеном
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Напомним, Александр Семин тайно расстался с Эвелиной Бледанс в 2016 году. Актриса целый год скрывала развод. Бывшие супруги прожили вместе шесть лет и остались в хороших отношениях.

Теперь они вместе растят сына Семена. Мальчик хоть и живет с мамой, но часто видит папу. В апреле Семену исполнится восемь лет. Александр оставил бывшей жене и сыну дом, а также настоял на назначении высоких алиментов.

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Эвелина Бледанс с сыном Семеном
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Семен родился с синдромом Дауна. Бывшие супруги узнали о диагнозе ребенка, когда Эвелина носила малыша под сердцем. Актриса гордится каждым достижением своего солнечного мальчика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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