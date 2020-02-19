2020-02-19T20:46:33+03:00
Звезды

«Самое хрупкое в женщине - ее репутация»: Асмус разозлила фанатов голым фото из душа

Поклонники не могут понять, зачем звезда «Текста» вновь и вновь провоцирует хейтеров
Елена ПЕТРОВА
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На страницах Кристины Асмус в соцсетях творился настоящий адНа страницах Кристины Асмус в соцсетях творился настоящий адФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Спустя несколько месяцев после выхода драмы «Текст», поразившей зрителей в первую очередь откровенной секс-сценой с участием актрисы, страсти по Асмус вроде бы улеглись. Кристина и ее муж-шоумен Гарик Харламов сумели пережить травлю поборников морали, обвинявших ее в распущенности, а его обзывавших рогоносцем (и это ещё самое цензурное определение). На страницах пары в соцсетях творился настоящий ад: тысячи обидных комментариев, угрозы расправы, пожелания скорейшего развода... Кристина плакала в интервью, Гарик молча сносил публичную порку. Чтобы сохранить семью, артистка впредь отказалась сниматься не то что обнаженной - даже в белье никаких кадров. Но только на словах.

Между тем, в своём Инстаграме Асмус продолжает публиковать пикантные фото и видео, в пику хейтерам сопровождая их язвительными хештегами - самыми распространёнными словами, которыми ненавистники сыпят в адрес знаменитости.

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#оченьдаже #послетекстанеотмыться #накормитеасмус #чёмытамневидели #скемдочь #можноспинкупотру
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Так и на этот раз: Кристина выложила обнаженное фото из душа, где прикрывает руками грудь, и подписала: «после Текста не отмыться», «че мы там не видели», «а где дочь», «завидую Гарику», «не завидую Гарику» и т.п. Мол, поглядите, какая самоирония - могу посмеяться над собой, а заодно и над глупыми обвинениями.

Этот пост собрал более тысячи комментариев, и часть фанатов юмор оценили: «Фото супер, но хештеги - отдельное искусство!». Однако, немало было и тех, кого подобное поведение разозлило. «Уж действительно - чего мы там не видели!», «Можно ещё добавить - ни стыда, ни совести, живу как хочу», «Девочка, иди оденься!», «Самое хрупкое в женщине - ее репутация!», - раскритиковали артистку подписчики.

- Что движет женщиной, когда она выкладывает фото в стиле ню на всеобщее обозрение? - искренне удивляются пользователи соцсетей.

- Бедный Харламов, ну зачем постоянно эти эротические фото? Отписываюсь! - негодуют фолловеры. - Тем более, фигура у вас посредственная, оголяться постоянно нет смысла! Зачем провоцировать?

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Загораживаю море ))) #luxnorthmaleatoll
204113 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Тем временем, скандальная слава принесла чете Асмус-Харламов неплохие дивиденды: гонорары актрисы и шоумена, также как и популярность, выросли на порядок. Поэтому, как полагают подписчики, актриса сама провоцирует скандал - слишком уж хорошо он монетизируется.

КСТАТИ

Гарик Харламов отомстил Кристине Асмус за скандальную секс-сцену

Роль в фильме «Текст» для Кристины Асмус стала самой яркой в карьере. За секс-сцену, сыгранную откровенно и смело, с одной стороны, ее затравили в Сети — мол, как может жена и мать позволить себе такое в кадре? (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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