«Самое хрупкое в женщине - ее репутация»: Асмус разозлила фанатов голым фото из душа

Спустя несколько месяцев после выхода драмы «Текст», поразившей зрителей в первую очередь откровенной секс-сценой с участием актрисы, страсти по Асмус вроде бы улеглись. Кристина и ее муж-шоумен Гарик Харламов сумели пережить травлю поборников морали, обвинявших ее в распущенности, а его обзывавших рогоносцем (и это ещё самое цензурное определение). На страницах пары в соцсетях творился настоящий ад: тысячи обидных комментариев, угрозы расправы, пожелания скорейшего развода... Кристина плакала в интервью, Гарик молча сносил публичную порку. Чтобы сохранить семью, артистка впредь отказалась сниматься не то что обнаженной - даже в белье никаких кадров. Но только на словах.

Между тем, в своём Инстаграме Асмус продолжает публиковать пикантные фото и видео, в пику хейтерам сопровождая их язвительными хештегами - самыми распространёнными словами, которыми ненавистники сыпят в адрес знаменитости.

Так и на этот раз: Кристина выложила обнаженное фото из душа, где прикрывает руками грудь, и подписала: «после Текста не отмыться», «че мы там не видели», «а где дочь», «завидую Гарику», «не завидую Гарику» и т.п. Мол, поглядите, какая самоирония - могу посмеяться над собой, а заодно и над глупыми обвинениями.

Этот пост собрал более тысячи комментариев, и часть фанатов юмор оценили: «Фото супер, но хештеги - отдельное искусство!». Однако, немало было и тех, кого подобное поведение разозлило. «Уж действительно - чего мы там не видели!», «Можно ещё добавить - ни стыда, ни совести, живу как хочу», «Девочка, иди оденься!», «Самое хрупкое в женщине - ее репутация!», - раскритиковали артистку подписчики.

- Что движет женщиной, когда она выкладывает фото в стиле ню на всеобщее обозрение? - искренне удивляются пользователи соцсетей.

- Бедный Харламов, ну зачем постоянно эти эротические фото? Отписываюсь! - негодуют фолловеры. - Тем более, фигура у вас посредственная, оголяться постоянно нет смысла! Зачем провоцировать?

asmuskristina Загораживаю море ))) #luxnorthmaleatoll

Тем временем, скандальная слава принесла чете Асмус-Харламов неплохие дивиденды: гонорары актрисы и шоумена, также как и популярность, выросли на порядок. Поэтому, как полагают подписчики, актриса сама провоцирует скандал - слишком уж хорошо он монетизируется.

КСТАТИ

Гарик Харламов отомстил Кристине Асмус за скандальную секс-сцену

Роль в фильме «Текст» для Кристины Асмус стала самой яркой в карьере. За секс-сцену, сыгранную откровенно и смело, с одной стороны, ее затравили в Сети — мол, как может жена и мать позволить себе такое в кадре? (подробности)