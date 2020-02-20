Швырни навозом в соседа - и вот на ТВ победа!

В съемочной группе фильма рассказывают, что идея возникла в Камеруне. Якобы во время путешествия нечто подобное было сообщено камерунскими друзьями продюсера, все пришли в восторженное состояние и решили адаптировать историю вражды двух бывших друзей из Африке на плодотворную почву под Екатеринбургом. Из конечного результата непонятно, под каким городом нарыли данную почву, но Егор Бероев, исполнитель одной из главных ролей, почему-то упомянул в разговоре с журналистами именно Свердловскую область.

Вслед за легендой о Камеруне.

И вот стоят на зеленой травке два особняка, между которыми даже забор разрушен, а на мангале постоянно два соседа, два веселых гуся, жарят мясо и радуются жизни. В промежутках между приятным отдыхом они вместе ведут какие-то дела в совместном офисе. Дети растут рядом. Но, как водится, «что-то пошло не так».

Конечно, «верю-не верю» - давно не лакмусовая бумажка для сериалов, но эти волшебные стриженые газоны под условным Екатеринбургом впечатляют сильно. Английские просто отдыхают по триста лет в печали. Захотелось переехать немедленно, но предварительно я почитала несколько статей о местном климате. Просто о среднем климате летом. С грозами, ливнями, дождем и градом. С температурой, когда может шарахнуть +30 раз в месяц, а может и +8 грохнуть по мозгам и давлению. Еще радует сообщение, что «очень редко бывает снег». В июне.

Естественно, снималось все под Москвой.

А страсти начались камерунские.

Кто-то кого-то усыновил, кто-то за кого-то замуж собрался, а тут и мать невесты развелась, нашла себе новенького, а потом отец жениха (Александр Робак) и взрослой дочери, которая спит с его другом-соседом-партнером, бегает по стриженой травке с ружьем и рычит на свадьбе так, что и свадьбы уж не предвидится.

Дальше две семьи делятся на команды по признаку «он козел», «нет, сам козел» и посыпают друг друга навозом или подзаборным исполнением песен группы «Чайф». И весь навоз - на фоне вполне себе потемкинских деревень.

Что касается сюжета, так не важно уж сразу, кто прав и кто виноват с моральной точки зрения. Человек спит с дочерью лучшего друга.

Уже вдохновляет.

Но человек делает бровки домиком, слушает виниловые пластинки и не позволяет домашним трогать фортепиано или заходить в кабинет. Человек этот (Егор Бероев) - милый и симпатичный.

А рядом оскорбленный в отцовских чувствах приятель, который крушит все вокруг и кидается то навозом в соседа, то ранее подаренным спиннингом.

Харизма, Робак, сельская драма.

А дети героев выглядят так, что есть ощущение, будто актеров подбирали в «Доме-2»: мол, проведем голосование у костра, найдем новых, никто и не заметит смены состава. Все из разных миров

и из разных сценариев. Ни «Ромео и Джультетты», ни «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» пока не получается. А Камерун далеко.