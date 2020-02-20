Стоп менопаузе: пробуди в себе весну!

Современные женщины в пятьдесят сейчас выглядят как их мамы в тридцать, возрастные рамки с каждым годом отодвигаются, и есть все возможности оставаться на пике своих карьерных и личных достижений, не сбавляя темпа и не теряя себя даже с наступлением климакса. Менопауза уже давно не повод отказывать себе в активной наполненной жизни, в женской привлекательности, в сексуальности, это время наконец-то пожить для себя, время любить себя, ценить комфорт и каждое радостное мгновение. Как разбудить весну в душе, в желаниях, где взять энергию и дать телу импульс к весеннему преображению? Давайте разбираться вместе.

Где рождается женственность?

Энергия молодости, активность, жизнерадостность, внешний вид во многом зависят от нашего гормонального фона. С возрастом выработка женского гормона эстрогена уменьшается и наступает неизбежная перестройка организма – климакс. Отменить климакс, как и течение времени, невозможно, но можно притормозить его, сделать этот переход как можно более незаметным, плавным, облегчить его симптомы и сохранить женскую привлекательность и молодость. И помогут в этом фитоэстрогены – природные вещества из лекарственных растений и трав, заменители женского гормона эстрогена. Фитоэстрогены обладают уникальным действием, по своим свойствам они сходны с эстрогеном и, восполняя его недостаток в организме, поддерживают свежесть и привлекательность, способствуют хорошему самочувствию, улучшают настроение и сон, повышают работоспособность, преображают женщину снаружи и внутри, заставляя вновь почувствовать прилив энергии, сил и жизнелюбия. Они замедляют процессы возрастных изменений и хорошо справляются с симптомами климакса – приливами, усталостью, бессонницей. В отличие от искусственных гормонов фитоэстрогены не имеют побочного действия, они подходят тем, кому противопоказана тяжелая артиллерия гормональной терапии. Многие женщины, принимавшие препараты с фитоэстрогенами во время климакса, отмечают, что у них стабилизировалось эмоциональное состояние, ушла раздражительность и апатия, вновь появилось желание жить активной жизнью. Подобрать биокомплекс с фитоэстрогенами достаточно просто, можно обратиться за помощью к врачу-гинекологу или выбрать препарат самостоятельно, главное, на что нужно обратить внимание, – состав и качество. Лучше, чтобы средство содержало не один, а несколько экстрактов растений с фитоэстрогенами, так как недостаточное их количество не даст ожидаемого результата, и траты будут напрасны. Помните, что фитоэстрогены имеют накопительный эффект, поэтому принимать их желательно не менее трех месяцев, и чем дольше будет длиться прием, тем лучше это отразится на организме.

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Секс, как хорошее вино, с годами становится лучше!

Ни в коем случае не ограничивайте себя в сексе, наоборот, практикуйте его почаще для вашего же блага. Почему это так важно? Интимная близость – это не только способ эмоциональной разрядки, но и возможность омоложения, а также стратегия сохранения семьи. Во время секса в организме вырабатываются половые гормоны, которые отвечают за хорошее настроение, здоровый сон, продлевают молодость и сохраняют здоровье. В результате выигрывают оба – и мужчина, и женщина: отношения становятся более теплыми и гармоничными, да и у мужчины реже появляется желание смотреть в сторону более молодых, но менее заботливых подруг. Однако может так случиться, что с наступлением климакса у женщины вдруг совершенно пропадает желание, а ощущение сухости в интимной зоне во время секса мешает насладиться приятными моментами и получить удовольствие. В этом случае на помощь придут природные афродизиаки. Один из них – заморский гость из Перуанских Анд – корень маки, он же перуанский женьшень. Это растение не только устраняет симптомы менопаузы, прекрасно тонизирует, снимает стресс, но самое главное – оно еще и восстанавливает либидо, помогает разбудить чувственность и сексуальность, способствует увлажнению слизистой интимной зоны, сохраняет здоровье женщины.

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Стройность без диет – это возможно!

Чтобы чувствовать себя уверенно, идти по жизни летящей походкой, необходимы легкость и грация. Вот здесь климакс дает о себе знать в полную силу: недостаток эстрогена организм компенсирует накоплением жировой массы, и фигура, несмотря на активность, начинает оплывать, появляются бока, утолщаются бедра и руки – прощай, фигура и стройность. Что делать в этой ситуации? Выход простой – правильное питание и физическая активность. Не отказывайте себе в полезной пище – фруктах, овощах, орехах, омега-жирах. В рационе должны быть нежирное мясо, рыба, кисломолочные продукты. Не забывайте принимать витамины и минералы – поливитаминные комплексы помогают сохранить тонус и энергию, поддерживают иммунитет. Если ваш рацион содержит все необходимые полезные вещества, как правило, желание переедать не появляется. Не забывайте и про физическую активность: танцы, плавание, прогулки – все, что вам нравится. Никогда не поздно начать занятия, даже если раньше вы никогда этого не делали. Однако даже при регулярных нагрузках и правильном питании не всегда удается добиться желаемого результата. Для сохранения стройности у восточных красавиц всех возрастов был один секрет – экстракт гриба маитаке. Название гриба в дословном переводе с японского означает «танцующая бабочка». О стройнящих свойствах маитаке знали еще до нашей эры, вещества гриба не только контролируют вес, но и нормализуют углеводный обмен, а также корректируют гормональный фон.

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Вы спросите, где же взять эти самые грибы маитаке, где найти корень маки и фитоэстрогены, я все хочу и могу, я готова к переменам, я хочу весны, тепла, прилива энергии и радости, а не приливов климакса. Можно подобрать несколько препаратов с теми или иными компонентами, а можно выбрать всего один биокомплекс, который объединяет все эти полезные вещества в одном. Чаще женщины выбирают Lady’s Formula Менопауза Усиленная Формула, и в этом выборе их поддерживают эксперты. Биокомплекс рекомендован Российским обществом акушеров-гинекологов и содержит самые мощные фитоэстрогены витекса священного, клевера, ангелики, экстракт корня маки и грибов маитаке, все это дополнено витаминами и минералами, необходимыми для организма во время климакса.

Биокомплекс решает сразу несколько задач: он справляется с симптомами менопаузы и помогает поддержать здоровье, энергию, внешнюю привлекательность, активность, сексуальность. Это хорошее подспорье для женщины в период гормональной перестройки, чтобы выглядеть и чувствовать себя отлично. Всего одна капсула в день поможет восполнить организм необходимыми ресурсами. Биокомплекс соединил в себе все лучшие достижения современной нутрицевтики и вековые знания о пользе лекарственных растений и трав.

Не так страшен климакс, как им пугают, все современные леди давно пользуются средствами продления молодости. Главное, не забывать, что все идет изнутри и наше внешняя привлекательность – это правильная работа нашего организма, поэтому помогайте ему, поддерживайте его и будьте счастливы!

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