2020-02-20T13:04:24+03:00
Умные вещи

"Одноклассники" запустили анимированные обложки для продвижения музыкальных релизов

Одной из первых анимированные обложки попробовала Zivert
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Социальная сеть Одноклассники запустила в веб-версии на музыкальной витрине анимированные обложки. Интерактивная механика помогает артистам получать больше прослушиваний как отдельных треков, так и альбомов. Анимированный баннер собирает в два раза больше кликов пользователей, чем статическая обложка.

Анимированные обложки — новый формат продвижения музыкальных релизов артистов. Баннер может вести как на отдельный трек, так и на сборник, альбом или страницу артиста. ОК планируют делать анимированные обложки на музыкальной витрине, чтобы анонсировать релизы артистов. Кроме этого, музыканты и лейблы могут предлагать ОК короткие видео, чтобы размещать их на витрине в качестве баннеров. Для того, чтобы ОК смогли сделать из видео анимированный баннер, оно должно иметь высокое разрешение.

Новый формат на музыкальной витрине привлекает внимание пользователей. Как показало тестирование, слушатели охотнее кликают на интерактивные обложки, чем на статичное изображение. Чтобы не раздражать пользователей, на музыкальной витрине ОК планируют размещать ограниченное число анимированных баннеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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