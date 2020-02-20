Черышев спас «Валенсию» от позора

Лига чемпионов вышла после зимнего перерыва и сразу преподнесла несколько неожиданных результатов. Один из них — победа итальянской «Аталанты» над «Валенсией» - 4:1. Дело могло быть еще хуже, ведь к 62-й минуте испанцы вели уже - 0:4. Но на 64-й минуте на поле вышел Денис Черышев и уже через две минуты отличным ударом в угол размочил счет.

Кстати, это гол оказался самым быстрым для «Валенсии» в ЛЧ после выхода на замену. До этого рекорд принадлежал Роберто Сольдадо, который забил «Бурсаспору» в 2010 году через четыре минуты после появления на поле.

Любопытно, что русский форвард мог забить и второй мяч, но, находясь в штрафной, попал сильным ударом в грудь вратаря Пьерлуиджи Голлини, да так, что у того сбило дыхание.

Ответный матч пройдет 10 марта в Валенсии и команде Черышева, чтобы пройти дальше, придется забивать минимум три мяча.

- Когда будем проводить ответный матч на своем поле, мы должны будем наброситься на них как львы. Надо верить в себя и продолжать верить в победу, — приводит слова Черышева официальный сайт УЕФА.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Первые матчи

«Боруссия» (Дортмунд) - ПСЖ - 2 : 1

«Атлетико» (Мадрид) - «Ливерпуль» - 1 : 0

«Тоттенхэм Хотспур» - РБ Лейпциг - 0 : 1

«Аталанта» - «Валенсия» - 4 : 1

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