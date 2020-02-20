Что читают наши дети
Найти книгу для ребенка – задача непростая. При огромном выборе хочется купить то, что по-настоящему заслуживает внимания. Как отличить «однодневки» от действительно стоящих историй? Чем зачитываются наши дети?
Новый тренд в детской литературе - книги в жанре детского детектива от Холли Вебб и Фрауке Шоннеман. Конечно, же по-прежнему в топе подростковое фэнтези. Не сдает позиции и традиционная классика – любимые Маленький принц, Гарри Поттер и Дядя Федор. «Читай-город» подготовил ТОП 10 наиболее популярных детских книг. Он перед вами – забирайте!
Рейтинг ТОП 10 детская литература
(период начало 2020 года январь-февраль)
1. Маленький принц, Антуан де Сент-Экзюпери
2. Гарри Поттер и философский камень, Джоанн Роулинг
4. Агент на мягких лапах, Фрауке Шойнеманн
5. Пандемониум 9 Восход багровой ночи, Евгений Гаглоев
6. Диппер и Мэйбл Сокровища Пиратов Времени, Суворова Т. (ред.)
7. Ходячий замок, Диана Уинн Джонс
8. Загадка закрытого ящика, Холли Вебб
9. Дядя Федор пес и кот, Эдуард Успенский
10. Маленькие женщины, Луиза Мей Олкотт
Рейтинг составлен на основе продаж федеральной сети книжных магазинов в январе-феврале 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU