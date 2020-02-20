Что читают наши дети

Найти книгу для ребенка – задача непростая. При огромном выборе хочется купить то, что по-настоящему заслуживает внимания. Как отличить «однодневки» от действительно стоящих историй? Чем зачитываются наши дети?

Новый тренд в детской литературе - книги в жанре детского детектива от Холли Вебб и Фрауке Шоннеман. Конечно, же по-прежнему в топе подростковое фэнтези. Не сдает позиции и традиционная классика – любимые Маленький принц, Гарри Поттер и Дядя Федор. «Читай-город» подготовил ТОП 10 наиболее популярных детских книг. Он перед вами – забирайте!

Рейтинг ТОП 10 детская литература

(период начало 2020 года январь-февраль)

1. Маленький принц, Антуан де Сент-Экзюпери

2. Гарри Поттер и философский камень, Джоанн Роулинг

3. Коралина, Нил Гейман

4. Агент на мягких лапах, Фрауке Шойнеманн

5. Пандемониум 9 Восход багровой ночи, Евгений Гаглоев

6. Диппер и Мэйбл Сокровища Пиратов Времени, Суворова Т. (ред.)

7. Ходячий замок, Диана Уинн Джонс

8. Загадка закрытого ящика, Холли Вебб

9. Дядя Федор пес и кот, Эдуард Успенский

10. Маленькие женщины, Луиза Мей Олкотт

Рейтинг составлен на основе продаж федеральной сети книжных магазинов в январе-феврале 2020 года.