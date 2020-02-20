Анфиса Резцова: Если Кристину не поставят в эстафету, то я буду в суд подавать

В спорте есть такое выражение — победный состав не меняют. Но наши тренеры на чемпионате мира в итальянской Антерсельве все делают наоборот — не меняют проигравший состав. Хотя в команде есть молодая и дерзкая Кристина Резцова. Но почему 23-летнюю биатлонистку не выпускают на старт? Мы позвонили ее матери, двукратной олимпийской чемпионке по лыжам и биатлону Анфисе Резцовой.

- Анфиса Анатольевна, а вы с Кристиной разговаривали, почему ее не выпускают на гонки?

- Да, я с ней разговариваю, но она сама не знает, почему так случается.

- Я не думаю, что у нас такие тренеры, чтобы старались делать хуже.

- Тренеры, получается, как раз и не могут за нее постоять. В отношении старшего тренера Норицына и женской сборной… ну, не знаю, что там происходит.

- У нас все время выступают одни и те же — Юрлова, Миронова, Куклина и Старых. При этом, только Юрлова попадет в 20-ку, остальные еще дальше. Кристина сейчас пятый номер, запасная, хотя, наверное, могла бы побороться.

- Кристина в первых гонках могла бы, как минимум, то же самое показать.

- Не хуже тех, кто не может в двадцатку заехать?

- Конечно. Я даже не могу комментировать сейчас, что у них там творится. Я полагаю, что из-за того, что я высказалась в прессе, дочь никуда не ставят.

- Они злопамятные?

- Не то что злопамятные, тренеры просто не могут побороться за нее. Она здесь не при чем в принципе. Ситуация очень тяжелая в команде на самом деле.

- Это и обидно… Она же на прикидках-то выглядела очень хорошо…

- Да, да. В январе были прикидки и она лучшая из них из всех была.

- На эстафету-то Кристину поставят?

- Ничего себе, ее вообще надо было пробовать и в других гонках, девочка молодая – 23 года. А мы кого ставим-то? Которой 32. А почему 23-летнюю не можем поставить и попробовать? Ее вроде как планируют на эстафету… но не знаю… если не поставят ее в эстафету, то я буду в суд подавать на всех на них.

- А тут еще пишут, что Кристина будет менять спортивное гражданство, если ее вообще не выпустят на чемпионате мира…

- Нет, нет, я же подтвердила, что, когда я ее спросила - с тобой так обращаются, может, в другую страну? – она говорит: нет, мам, я только здесь.

- Ну, молодец.

- Поэтому, если ее никуда не поставят, то я буду в суд подавать.

- На федерацию?

- Да.