Жители Катара смогут посетить ПМЭФ без визы

23 февраля вступит в силу соглашение о взаимной отмене виз между Россией и Катаром.

Как сообщается на сайте МИД России, в соответствии с соглашением граждане и России, и Катара, не имеющие намерения осуществлять трудовую деятельность, учиться или проживать на территории другого государства, освобождаются от требований получения виз. Срок каждого пребывания не может превышать 90 дней. Суммарный срок разрешенного пребывания граждан России и Катара на территории другого государства без виз не должен превышать 90 дней в течение каждого периода в 180 дней.

«Соглашение об отмене виз, безусловно, облегчит подготовку к участию Катара в ПМЭФ в высоком статусе страны-гостя: это и рабочие поездки сторон в преддверии Форума, и сам визит делегации Катара в июне этого года. Но, что еще важнее, новый визовый режим будет способствовать развитию деловых и культурных связей на годы вперед, послужит развитию взаимных инвестиций, туризма, экономических связей», – отметил советник президента РФ, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке ПМЭФ Антон Кобяков.

«Правительство Государства Катар и Правительство Российской Федерации подписали соглашение о взаимной отмене виз для наших граждан. Под этим подразумевается возможность безвизовых путешествий для дружественных народов Катара и России, что неизбежно приведет к дальнейшему укреплению и углублению нашего культурного взаимодействия. В этом году Катар примет участие в Петербургском международном экономическом форуме в качестве страны-гостя, и мы вместе с нашими партнерами в Фонде Росконгресс приложим максимум усилий для соответствия этому амбициозному статусу, дабы вымостить путь к дальнейшему упрочению связей между нашими странами», – прокомментировал вступление соглашения в силу Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Катар в Российской Федерации Фахад Мухаммед аль-Аттыйя.

Ранее во время беседы с эмиром Катара Тамимом Аль Тани в столице Катара Дохе секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что президент России Владимир Путин ждет эмира на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 3-6 июня 2020 года. Беседа состоялась в рамках двухдневного визита секретаря Совета безопасности РФ в Доху, где прошли российско-катарские консультации по безопасности.