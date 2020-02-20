Не злите больше Большунова: Российский лыжник на «Ски тур» выиграл масс-старт с большим отрывом

Два дня назад в спринте Большунов попал в завал и не смог пробиться в финал. Многие болельщики посчитали, что двукратный олимпийский чемпион норвежец Крюгер специально подрезал русского лыжника и упал перед ним — мол, такова была командная тактика хозяев лыжни. Крюгер при этом заявил, что это был несчастный случай.

Но Большунов был уверен, что в столкновении был виноват Крюгер, у которого было достаточно места для обгона.

- Похоже, норвежская команда ведет нечестную игру. Если они хотят так побеждать - пусть, но, по-моему, это выглядит несправедливо, - сказал Большунов в интервью норвежскому ТВ. - На трассе было более чем достаточно места, чтобы проехать, не помешав мне. Однако это падение не повлияет на конечный результат, а лишь разозлит меня перед масс-стартом. Даже и не вспомню, когда в последний раз был так зол.

Действительно, Большунов разозлился не на шутку и в четверг в масс-старте просто порвал на куски весь пелотон преследователей. Лучшие из норвежцев, потерявшие русского лыжника из виду, проиграли ему почти минуту и долго не могли отдышаться на финише. А Александр похлопывал по плечам призеров и широко улыбался.

Стоит отметить и взаимовыручку российских спортсменов. Когда Большунов сломал палку, то ему отдал свою Денис Спицов, хотя тоже сражался в тот момент за высокие места.

Эта победа Большунова, кстати, вывела его в лидеры «Ски тура», а также он увеличил отрыв в розыгрыше кубка мира у Йоханнеса Клебо.

Не злите больше Большунова!

Лыжные гонки. «Ски тур». Кубок мира. 12-й этап. Меркакер (Норвегия), 20 февраля

Мужчины. 34 км (С). 1. Александр Большунов (Россия) – 1:19.34,9. 2. Йоханнес Клэбо – отставание 51,7. 3. Эмиль Иверсен (оба – Норвегия) – + 51,8… 10. Андрей Мельниченко – + 57,6… 13. Евгений Белов – + 1.33,8… 15. Иван Якимушкин – + 1.44,4… 17. Денис Спицов – + 1.47,6… 27. Артём Мальцев – + 3.23,8… 36. Андрей Ларьков – + 3.45,7… 60. Глеб Ретивых (все – Россия) – + 6.17,3.

SKI TOUR

Зачет после четырех гонок из шести

1 Александр Большунов (Россия) — 2 часа 26 минут16 секунд

2 Пол Голберг (Норвегия) - + 1:05

3 Шур Рете (Норвегия) - + 1:06

Лыжные гонки. Общий зачет Кубка мира

1 Александр Большунов (Россия) — 1 810 очков

2 Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1 324 очка

3 Шур Рете (Норвегия) — 1 024 очка…