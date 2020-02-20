2020-02-20T18:10:48+03:00
Спорт

Не злите больше Большунова: Российский лыжник на «Ски тур» выиграл масс-старт с большим отрывом

В спринте спортсмен не смог попасть в финал после того, как его подрезал норвежец Крюгер
Сергей КИРИЛЛОВ
Поделиться:
Большунов разозлился не на шутку и в четверг в масс-старте просто порвал на куски весь пелотон преследователейБольшунов разозлился не на шутку и в четверг в масс-старте просто порвал на куски весь пелотон преследователейФото: EAST NEWS
Изменить размер текста:

Два дня назад в спринте Большунов попал в завал и не смог пробиться в финал. Многие болельщики посчитали, что двукратный олимпийский чемпион норвежец Крюгер специально подрезал русского лыжника и упал перед ним — мол, такова была командная тактика хозяев лыжни. Крюгер при этом заявил, что это был несчастный случай.

Но Большунов был уверен, что в столкновении был виноват Крюгер, у которого было достаточно места для обгона.

- Похоже, норвежская команда ведет нечестную игру. Если они хотят так побеждать - пусть, но, по-моему, это выглядит несправедливо, - сказал Большунов в интервью норвежскому ТВ. - На трассе было более чем достаточно места, чтобы проехать, не помешав мне. Однако это падение не повлияет на конечный результат, а лишь разозлит меня перед масс-стартом. Даже и не вспомню, когда в последний раз был так зол.

Действительно, Большунов разозлился не на шутку и в четверг в масс-старте просто порвал на куски весь пелотон преследователей. Лучшие из норвежцев, потерявшие русского лыжника из виду, проиграли ему почти минуту и долго не могли отдышаться на финише. А Александр похлопывал по плечам призеров и широко улыбался.

Стоит отметить и взаимовыручку российских спортсменов. Когда Большунов сломал палку, то ему отдал свою Денис Спицов, хотя тоже сражался в тот момент за высокие места.

Эта победа Большунова, кстати, вывела его в лидеры «Ски тура», а также он увеличил отрыв в розыгрыше кубка мира у Йоханнеса Клебо.

Не злите больше Большунова!

Лыжные гонки. «Ски тур». Кубок мира. 12-й этап. Меркакер (Норвегия), 20 февраля

Мужчины. 34 км (С). 1. Александр Большунов (Россия) – 1:19.34,9. 2. Йоханнес Клэбо – отставание 51,7. 3. Эмиль Иверсен (оба – Норвегия) – + 51,8… 10. Андрей Мельниченко – + 57,6… 13. Евгений Белов – + 1.33,8… 15. Иван Якимушкин – + 1.44,4… 17. Денис Спицов – + 1.47,6… 27. Артём Мальцев – + 3.23,8… 36. Андрей Ларьков – + 3.45,7… 60. Глеб Ретивых (все – Россия) – + 6.17,3.

SKI TOUR

Зачет после четырех гонок из шести

1 Александр Большунов (Россия) — 2 часа 26 минут16 секунд

2 Пол Голберг (Норвегия) - + 1:05

3 Шур Рете (Норвегия) - + 1:06

Лыжные гонки. Общий зачет Кубка мира

1 Александр Большунов (Россия) — 1 810 очков

2 Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1 324 очка

3 Шур Рете (Норвегия) — 1 024 очка…

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Чемпионат мира по биатлону 2020: одиночная смешанная эстафета сингл-микст 20 февраля. Прямая онлайн-трансляция
Представляем текстовую и видео трансляцию одиночной смешанной эстафеты сингл-микст на чемпионате мира по биатлону в Италии 20 февраля. Результаты, промежуточные итоги между стрельбой, статистика
"Зенит" впервые в истории не попал в плей-офф Лиги Чемпионов: кто виноват, система турнира или все же команда?
Казанский волейбольный клуб завершил турнир с тремя победами и тремя поражениями, для выхода из группы очков было достаточно, но регламент оказался не на стороне "Зенита"
Биатлонист Шипулин - боксеру Валуеву: В лучшие годы я зарабатывал на лыжне по 15 млн рублей в год
На «Радио «КП» в передаче «Большой спорт» у Николая Валуева побывал Антон Шипулин. Два знаменитых атлета, а ныне два депутата Госдумы, быстро нашли общий язык. Но боксер в своей передаче больше напирал на собеседника, а биатлонист «отстреливался»
Возьмет ли Логинов третью медаль: расписание трансляций и гонок 19 февраля на чемпионате мира 2020 по биатлону
Показываем трассу, а также публикуем расписание трансляций и гонок 19 февраля на чемпионате мира 2020 по биатлону в Антхольце, состав сборной России и стартовые номера спортсменов
Новости 24
Врачи выявили неожиданную пользу вишни для здоровья
Bloomberg: Турция запросила у США комплексы Patriot после атаки воевиков в Идлибе
При атаке протурецких боевиков в Идлибе погибли больше 50 сирийских военных
Белоруссия поблагодарила Россию за эвакуацию своих граждан из Китая
В ФТС сообщили о снижении импорта овощей в Россию из Китая из-за коронавируса
Шестерых россиян задержали в Дании по подозрению в контрабанде кокаина
Боевики при поддержке Турции прорвали оборону сирийской армии на одном из участков в Идлибе
"Испугались": Путин с юмором отреагировал на неполадки с микрофоном
Сотрудникам ФСО разрешат применять силу и оружие: Законопроект одобрен в первом чтении
Зараженных коронавирусом россиян с Diamond Princess госпитализируют
В Грузии обвинили Россию в кибератаке на их сайты: позицию Тбилиси поддержал госсекретарь США Помпео
Роструд: порядок индексации зарплат прописан недостаточно четко
Число заразившихся коронавирусом на круизном корабле в Японии выросло до 634 человек