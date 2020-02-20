В России отменяют плату за проезд по железной дороге для ветеранов

В России полностью отменят плату за проезд по железной дороге для ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщил председатель правления РЖД Олег Белозеров на заседании оргкомитета «ЕР» - «Наша Победа».

Пока известны следующие подробности этого решения:

- Бесплатный проезд для ветеранов будет обеспечен «Российскими железными дорогами» по всей стране;

- Бесплатно также сможет проехать один сопровождающий ветерана;

- Правило будет действовать не только в 2020-м году, когда страна отмечает 75-летие Победы - но и во все последующие годы. То есть решение - бессрочное.

Напомним, ранее Владимир Путин распорядился выплатить к Дню Победы по 75 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны и по 50 тысяч рублей - труженикам тыла и бывшим несовершеннолетним узникам нацистских концлагерей.

По состоянию на 2019 год в России проживало порядка 75 тысяч непосредственных участников Великой Отечественной войны и более 1 млн человек, которых события тех лет затронули напрямую.