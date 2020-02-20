2020-02-20T18:25:44+03:00
Общество

Для охраны Кремля депутаты узаконили бронетранспортеры, боевые вертолеты и катера

Применять оружие и боевую технику получат возможность и военнослужащие срочной службы
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Применять оружие и боевую технику получат возможность и военнослужащие срочной службыПрименять оружие и боевую технику получат возможность и военнослужащие срочной службыФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили проект закона о сотрудниках ФСО (Федеральной службы охраны). Согласно документу, подготовленному в прошлом году Комитетом Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, сотрудники службы госохраны получат возможность применять силу, оружие, специальные средства и специальную технику для охраны первых лиц государства и вверенного ей имущества.

- Закон о государственной охране Российской Федерации принимался почти четверть века назад. За это время жизненные реалии сильно изменились, появилось много смежных законов, пришла необходимость привести все к единому виду. Применять силу может любой сотрудник охраны - закон это предусматривает давно. Единственной новацией в проекте закона стало то, что мы добавляем органам государственной охраны право - использовать боевую технику: вертолеты, БТРы. Последние, кстати, есть в Кремле. Есть даже свой Центр авиации, и катера, которые присматривают за Кремлевской набережной. В законе о Национальной гвардии, ФСБ и Минобороны есть право применения боевой техники, а у сотрудников ФСО до сих пор не было. Закон будет распространятся не только на сотрудников ФСО, которые служат по контракту, но и военнослужащих по призыву, которые проходят срочную службу в Президентском полку. Они получат те же полномочия, которые имеют служащие по контракту, - рассказал нюансы законопроекта депутат Александр Хинштейн.

Отметим, что с 2017 года сотрудникам ФСО было разрешено использовать безвозмездно использовать аэродромы и порты, перекрывать движение на охраняемых трассах.

Кроме того, сотрудники ФСО не будут нести ответственность за вред и убытки, причиненные лицам и организациям при применении физической силы, специальных средств, оружия и боевой техники, если они использовались в порядке, установленном новым законом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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