Сергей Хрущев - из США: У нас здесь Трамп уже побеждает Байдена. "Без вмешательства России"

- ... Алло! Сергей Никитич, как вы себя чувствуете?

- Ничего…

- А как господин Трамп? Такие прямо грозовые тучи над ним…

- Грозовых туч, Александр, над ним нет.

Потому что, как я вам уже говорил неоднократно, претензии к нему были пустые, по которым проголосовать и обвинить его в чем-то нельзя.

- Вообще - никак!

- Да! Он не врал под присягой, он не совершил никаких других уголовных действий. Трампу инкриминировалось, что он якобы (что не было доказано) обратился к президенту Украины с тем, чтобы расследовать коррупционную схему Байдена. Ну, обратился и обратился. Кто-то сказал, что это нехорошо. Но что значит - нехорошо? За нехорошо не увольняют…

Это претензии такие были - пустые, поэтому никого это не волновало. А это явно было видно по тому, что биржа не реагировала на все эти вещи. То есть, первый раз она среагировала, а так она пропускала это мимо внимания.

А все остальные параметры у Трампа просто, как говорится, розовые.

- Как понять?

- Показатели на бирже растут, безработица - меньше, больше рабочих мест, какие-то фирмы возвращаются в Америку, забор строится с Мексикой, нелегальная миграция упала на 75%, впервые за очень длительное время. Никто, кроме таких очень сфокусированных на этом месте республиканцев, вроде Пилоси и других, на это внимания не обращают.

Другое дело, что страна разделена, поэтому есть много демократов, которые Трампа просто ненавидят, независимо от того, что он делает хорошо, плохо – у них - «все плохо».

- Я правильно понял, что Трамп «уже победил Байдена без вмешательства России»? (Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020-го.)

- Трудно сказать, «победил он или не победил» Байдена, потому что я повторяю, выборы в Америке – вещь очень неопределенная.

Нет таких фаворитов, как был в свое время Кеннеди, как был Рейган. Поэтому - пока что у него положение стабильное, хотя он этих демократов разозлил еще больше, потому что - вот когда он выступал с обращением к нации, в конгрессе, вдруг эта Пилоси. (Американский политик-демократ, депутат Палаты представителей. - А.Г.)

- Это странно, действительно.

- Это не странно, это у нее уже старческие явления, просто ненависти такой. Знаете, вот как бывает, когда супруги начинают ненавидеть друг друга. Вот она его ненавидит.

- Ясно. Ну, когда я говорю, что... «Трамп уже победил Байдена без вмешательства России», - вы сами понимаете, я иронизирую…

- Ну, конечно, «без вмешательства России», но ведь вы должны понимать, что и расследование Мюллера, и эта история – это чисто пропагандистская, предвыборная игра демократов – с одной стороны, отвлекать, привлекать к себе внимание, с другой - попытаться дискредитировать противника.

Трамп, в этом смысле, конечно, подвергается очень сильным нападкам. Я вот тут смотрел «60 минут» (телепрограмма в США. - А.Г.) - там такую чепуху несли…

Это - такая самая престижная программа, и вот она совершенно необоснованно пыталась навести какую-то тень на плетень. Конечно, люди смотрят, и те, которые очень далеки от политики, им - совершенно непонятно, что будет дальше.

И самое главное, что произойдет среди демократов, вот в их этой самой возне, потому что - там пока что избираемых людей не видно.

- Ясно. Ну, это наш с вами тезис подтверждает, что Трамп пока побеждает Байдена - «без вмешательства России».

- Трамп (республиканец. - А.Г.) пока побеждает Байдена, но неизвестно еще, будет ли Байден вообще фаворитом и будет ли он представителем демократов на выборах.