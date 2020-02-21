2020-02-21T11:38:11+03:00
Экономика

Минпромторг напугал россиян повышением налога на старые авто

Владельцев личных машин просят не беспокоиться: речь о коммерческом транспорте
Елена ОДИНЦОВА
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Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Власти опять заговорили о повышении транспортного налога для «неэкологичного» транспорта - который не вписывается в более-менее современные требования к составу выхлопных газов и серьезно загрязняет воздух.

- Мы в ближайшее время представим в Минтранс предложение с 1 января 2021 года поднять кардинальным образом базовую ставку транспортного налога на «Евро-3» и ниже, - заявил в четверг на совещании в Саратовской области замминистра промышленности и торговли Александр Морозов.

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Александр Морозов. Фото: Егор Алеев/ТАСС

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Александр Морозов. Фото: Егор Алеев/ТАСС

Слова эти сразу же навели переполох среди автовладельцев. В самом деле, в России сейчас, по данным ГИБДД, зарегистрировано более 20 миллионов автомобилей, экологический класс которых не установлен или ниже «Евро-4». Фактически это все машины, выпущенные у нас или ввезенные в Россию до 2010 года. И ездят-то на них не из нелюбви к экологии, а потому что денег на новое авто нет.

Однако, в пресс-службе Минпромторга уточнили: речь - о коммерческом транспорте. То есть о грузовиках, автобусах, такси и т. п. Таких транспортных средств с экологическим классом не выше «Евро-3», по данным ведомства, - более 3 миллионов.

Сейчас организации, которые занимаются коммерческими перевозками, как и граждане-автовладельцы, платят транспортный налог, который зависит в основном от мощности двигателя. Дополнительно еще существует плата за проезд большегрузов (массой свыше 12 тонн) по федеральным автотрассам — система «Платон». Города от «экологически грязного» грузового транспорта до сих защищали чисто техническими мерами: ограничивали их въезд, независимо от экологического класса.

Единственное, чем новшество может грозить обычным гражданам, - повышением стоимости транспортных услуг. Особенно в тех городах, где парк автобусов и маршруток не самый «свежий».

По подсчетам агентства «АВТОСТАТ», новшество может затронуть 77% российских автобусов, 80% грузовиков, 72% коммерческих автомобилей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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