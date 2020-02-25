Метания ярда

Как сообщает "Новая Газета", 1 января миллионы россиян ждали объявления победителей лотереи «Русское лото» — разыгрывался сразу миллиард рублей. Известно, что его получила жительница Подмосковья Надежда Бартош. Сюжеты об этом с комментариями победительницы вышли во многих СМИ. А в анонимных телеграм-каналах появились «расследования», утверждающие, что победа не была чистой. Приводились два аргумента: розыгрыш не шел в прямом эфире, а между Бартош и распространителями лотереи есть связь. Поскольку в лотереях участвует каждый четвертый житель нашей страны, «Новая газета» решила разобраться в этой истории подробнее.

Начнем с того, что в России с 2014 года нет частных лотерей. Их организаторами выступают Минфин и Минспорта. Частный бизнес, а точнее, компания «Столото», занимается только распространением билетов. И платит государству 10% от разницы между выручкой от продажи билетов и выплатами победителям. Всего, как подсчитали в «Столото», они перечислили порядка 13 миллиардов рублей. Это примерно совпадает, например, с уровнем расходов федерального бюджета на развитие массового спорта в 2015 году. С точки зрения организаторов и распространителей все равно, кто именно получает выигрыш — размер призового фонда фиксированный.

Лотерейный рынок растет на 20–30% в год и, по предварительным оценкам, составляет уже 58 миллиардов рублей.

Ну и логично: чем больше продано билетов, тем больше максимальная сумма выигрыша. Например, в январе прошлого года сразу два человека выиграли по 500 миллионов рублей. Но никаких скандалов вокруг розыгрыша тогда не было.

А теперь поднялась волна. Анализировать публикации анонимных каналов как-то несерьезно. Поэтому посмотрим на аргументы, приведенные адвокатом Александром Сергеевым, который направил обращение в Федеральную налоговую службу. Там два пункта. Первый и самый простой: розыгрыш лотереи якобы не шел в прямом эфире. Мы направили официальный запрос в «Газпром-медиа». Нам ответили, что НТВ транслировало «миллиардный» розыгрыш именно в прямом эфире во всех часовых поясах, и представили в подтверждение эфирную справку.

А вот адвокат Сергеев сообщил: подавать иски на «Столото» не планирует, но по его заявлению должна начаться проверка ФНС. На днях он направил в адрес компании заявление об опровержении сведений, где говорится: «Я не утверждаю, что при проведении лотереи «Русское лото» имели место подтасовки и фальсификации», — документ есть в распоряжении редакции.

В пресс-службе «Столото» по поводу возможных проверок заявили, что различные государственные органы (правоохранительные, контрольно-надзорные, министерства-организаторы) на регулярной основе проверяют их деятельность, и компания будет рада очередной проверке, которая, без сомнения, подтвердит законность всех действий.

Теперь о самой сложной части истории: юридической связи между «Столото» и Бартош. На первый взгляд, она выглядит убедительной. «Столото» — это бренд, а юрлицо, занимающееся распространением лотерейных билетов, называется АО «Технологическая Компания «Центр». Согласно данным ЕГРЮЛ, ее в мае 2012 года учредило ЗАО «ФОРБ». Тот же учредитель — у компании «Канон».

А ее конкурсный управляющий, Денис Полийчук, владеет ООО «Царский осетр» совместно с Надеждой Бартош. Бинго?

Однако достаточно базовых знаний российского законодательства, чтобы понимать: учредитель акционерного общества и его сегодняшний владелец совершенно необязательно одно лицо. Более того, между ними вообще может не быть никакой связи. Сведения о текущих владельцах акций не отражаются в ЕГРЮЛ, они фиксируются в реестре, который ведет само АО или специализированный регистратор. Получить их по запросу в ФНС или «найти в интернете» (даже с помощью системы СПАРК) невозможно. Редакция ознакомилась с реестром, представленным «Столото», подтверждающим, что в текущем составе акционеров общества учредители не фигурируют, но при этом сведения о них остаются в ЕГРЮЛ навсегда.

Зато с помощью того же СПАРК можно узнать, что ЗАО «Форб» представляет собой типичного массового учредителя. Это его бизнес — создавать и продавать компании. Помимо «Технологической Компании «Центр» и «Канона» «Форб» учредил еще 370 юрлиц, занимающихся очень разным бизнесом и никак, кроме как учредителем, не связанных. И, вероятно, номинальный учредитель не имеет к деятельности подавляющего большинства из них ни малейшего отношения.

В «Столото» нам сообщили, что текущие акционеры стали собственниками АО «ТК «Центр» (на тот момент оно даже называлось иначе — «Элеон») еще в 2012 году. И с тех пор всегда находилось в периметре владения лотерейщиков.

А вот как складывалась судьба одной из сотен «сестер» по имени «Канон» в период с 2008 (год создания) по 2018 г., неизвестно. Да это и не важно, потому что как раз в апреле 2018-го была начата процедура ее банкротства. И сначала временным, а затем и конкурсным управляющим решением собрания кредиторов был назначен Денис Полийчук.

Вот это, пожалуй, бинго. Потому что «связь» между Бартош и всем семейством «Форба», включая «Канон» и «Технологическую Компанию «Центр», возникает именно благодаря Полийчуку. Но он стал формальным руководителем «Канона» по роду своей профессиональной деятельности — арбитражного управляющего. Согласно требованиям закона, «не могут быть утверждены в деле о банкротстве арбитражные управляющие, которые являются заинтересованными лицами по отношению к должнику, кредиторам».

Таким образом, связь между Бартош и распространителями лотерейных билетов не подтверждается.

К сожалению, связаться с Полийчуком не удалось, поскольку он больше не работает в Союзе арбитражных управляющих «Возрождение», который был привлечен к процедуре банкротства «Канона». И Бартош после травли, устроенной в отношении нее и членов семьи телеграм-каналами, не хочет общаться с журналистами.

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«Если компании «Канон» и ТК «Центр» были приобретены разными лицами у одного и того же собственника несколько лет назад, утверждать о наличии у данных компаний юридически значимых связей только по этой причине преждевременно. Анализ смены состава собственников и руководителей, совпадение места нахождения офисов, телефонов, электронной почты, ip-адресов, наличие хозяйственных связей позволят говорить об этом более уверенно», — говорит Валерий Зинченко, старший партнер КА Pen & Paper. Таких же совпадений обнаружено не было. Оставалось неясным одно: почему бизнес с миллиардными оборотами записан на компанию, созданную массовым учредителем? «Это был вопрос удобства и скорости. Регистрация акционерного общества — трудоемкий и длительный процесс, который требует, в частности, утверждения эмиссии акций Центробанком. Мы пытались поменять сведения об учредителе, но в налоговой нам сказали, что это невозможно», — говорит представитель «Столото».

При этом гипотетически нельзя исключать ситуацию, при которой победителем лотереи окажется родственник сотрудника компании или даже сам сотрудник.

Но возможно ли повлиять на результаты розыгрыша, какие есть механизмы и «степени защиты»?

На этот вопрос «Новой газете» ответил Артем Паршевский, генеральный директор распространителя лотерей ООО «Лото Сервис»: «Сами распространители, их родственники и друзья имеют полное право на участие в лотереях. Это разрешено законом, потому что они не могут повлиять на исход розыгрыша. Билеты защищены от подделок и печатаются в сторонних типографиях. Проведение каждого тиража контролируется тиражной комиссией. В министерствах-организаторах установлены IT-системы, дублирующие все операции лотерейщиков. А уж про то, какое внимание госорганы проявляют к знаковым тиражам, — и говорить нечего».

И последнее: честная лотерея — это как раз такая, в которой может выиграть и богатый человек, потому что это именно лотерея, а не благотворительная программа.