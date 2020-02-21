2020-02-21T13:40:41+03:00
Умные вещи

Компания Miele показала новые холодильники MasterCool в оригинальном дизайне

Создатели обещают, что фрукты, овощи и мясо будут оставаться свежими дольше
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Производитель бытовой техники Miele представил новую серию встраиваемого холодильно-морозильного оборудования MasterCool. Приборы нового поколения, по заверению компании, отличаются широким ассортиментом и ещё большим удобством в использовании, а также могут гармонично вписаться в дизайн любой кухни. Их ключевыми функциями является новая подсветка, современная система управления и возможность управления через мобильное приложение.

Серия MasterCool включает холодильники, морозильники, холодильно-морозильные комбинации и винные холодильники. Модели можно совмещать друг с другом, что позволяет не только учитывать желания пользователя, но и создавать больше возможностей для хранения продуктов и напитков.

Отдельно в Miele поработали над дизайном оборудования. Так, серия понравится как пользователям, предпочитающим дизайн приборов с ручками и фронтальные панели из нержавеющей стали, так и тем, кому по вкусу фасады без ручек. С помощью элементов управления можно выбрать один из вариантов открывания дверцы: механизм Push2open или механизм Pull2open. Легкое нажатие запускает интегрированный в прибор механизм открывания. При активировании механизма Pull2open, когда система распознаёт попытку открывания дверцы, автоматически выдвигается специальный поршень, так что для открывания дверцы требуется намного меньше усилий. Подсветка BrilliantLight удивит многих, ведь она освещает внутреннее пространство прибора ярким светом благодаря узким светодиодным полоскам, расположенным на стенках.

Приборы MasterCool отличаются технологией NoFrost, которая избавляет от необходимости размораживать холодильник вручную, наличием двух независимых охладительных контуров для точного контроля температуры и динамическим охлаждением, которое обеспечивает равномерное распределение холодного воздуха во внутреннем пространстве прибора. Мобильное приложение Miele@mobile позволит узнать статус состояния прибора и активировать многие функции.

Для предотвращения возникновения неприятных запахов, все холодильники и приборы с холодильным отделением серии MasterCool оснащены фильтром Active AirClean. Благодаря сочетанию активированного угля и хитозана он нейтрализует неприятные запахи внутри прибора.

Для ценителей в серии MasterCool доступны винные холодильники. Изменения претерпели не только размеры приборов и их внутреннее пространство, но и, например, «Набор сомелье». Регулируемые решётки FlexiFrame изготовлены из бука, а наличие трёх температурных зон позволяет хранить в приборе разные вина одновременно.

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