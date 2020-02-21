Не снимайте этого с руля: «Мерседес» опять «сломал» «Формулу-1»

«Формула-1» - не просто самая богатая и раскрученная серия автогонок. Это еще и полигон для испытаний ноу-хау. Об этом очень здорово напомнил «Мерседес». Инженеры команды снова придумали новшество – в принципе простое, но настолько крутое, что еще до старта сезона сразу могут забирать Кубок конструкторов-2020.

Все началось с тестов в Барселоне. Там все увидели, как пилот нового болида «Мерседеса» Льюис Хэмилтон перед разгоном на прямой двигает руль своей машины на себя, а перед тем, как войти в поворот – от себя. Все знают, что у инженеров этой команды хитрость измеряется мегатоннами. Но когда стали разбираться, что же за манипуляции делает прославленный пилот не менее прославленной командой, все равно оказались крайне изумлены.

Теперь совсем чуть-чуть теории, чтобы оценить крутость инженерной мысли. Даже если вы редкой смотрите «Формулу», вы наверняка помните, что колеса болидов Ф1 часто стоят немного «в раскоряку», под углом: чуть шире у асфальта, и чуть уже в верхней части.

Сделано это для устойчивости в виражах, чтобы на большей скорости входить в повороты. Но у такого расположения колес есть недостатки. На прямых, когда надо разгоняться до максимальной скорости, «раскоряка» уже мешает.

Так вот, что придумали конструкторы «Мерседеса». Они сделали так, что с помощью руля можно регулировать наклон колес. Входит пилот в поворот, он отжимает от себя руль, и колеса встают косо. Надо разгоняться на прямой - дергает на себя и топит на газ. Гениально и просто. И просто гениально.

Конечно, конкуренты ринулись в Международную федерацию автоспорта (ФИА) с вопросом: а это вообще законно? Нет проблем, ответили в ФИА, на безопасность не влияет, так что - пожалуйста.

Надо еще посмотреть, как подвижный руль будет работать в боевых условиях. Но сейчас кажется, что «Формулу-1» на этот сезон можно закрывать: и так солидное преимущество «Мерседеса» надо конкурентами грозит превратиться в тотальное. И самое интересное, что копировать ноу-хау другим командам уже бессмысленно: со следующего сезона в «Формуле-1» грядет большое изменение правил, а там уже дергать руль будет запрещено.