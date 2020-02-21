- Геннадий Григорьевич! Вы слышите в моем голосе обеспокоенность. Просто Владимир Жириновский сказал, что вызовет санэпидстанцию в Думу. Приехали? 21-го должна дезинфекция начаться.

(пауза)

- Повод какой был для этого?

- Владимир Вольфович сказал, что наверняка на открытых поверхностях в Госдуме много микроорганизмов и бактерий. И что надо провести дезинфекцию. И аппарат фракции ЛДПР вроде вызвал СЭС. Пока не было у вас там людей в масках?

- Устное заявление не является объективным поводом для проведения массовых дополнительных мероприятий по обеззараживанию, проведению дезинфекционных работ и так далее.

Что касается текущего содержания Госдумы...

- Вот именно! Текущего...

...то оно не безупречно, к нему есть претензии. Это объясняется и старостью зданий. Но в целом тот необходимый объем мероприятий, который нужно, по моей оценке, в Думе выполняется. Если это был повод, связанный с…

- … коронавирусом?

- …с вот той продолжающейся гибридной атакой, которая идет, то здесь бы я позволил себе сделать свои комментарии. Я сегодня квалифицирую это заболевание даже не по второй группе опасности.

Геннадий Онищенко - о предложении Владимира Жириновского провести в Думе дезинфекцию: «У нас заразы не было и нет. Не надо нас прожаривать!» 00:00 00:00

- Да?

- Вы не перебивайте, пожалуйста.

- Я внимательно слушаю.

- Сегодня эта инфекция является однозначно локальной.

- Извините, мы статистику всю получаем. В Думе заразы нет, короче?

- Итак, вы все-таки дайте договорить. Если вы позвонили, вы хоть уважение испытывайте.

- Извините. Испытываю вот...

- Мы имеем дело с инфекцией, преодолевшей межвидовой барьер.

Инфекция является природно-очаговой. Имеет свою конкретную дислокацию. Относится не к самым тяжелым заболеваниям ни по тяжести течения, ни по той смертности, которую она вызывает.

И все остальное, что вокруг нее, - это уже не относится к эпидемиологии, это относится к хорошо спланированному информационному террору.

И подливать масло в огонь всякого рода заявлениями, что надо Думу залить лизолом или пустить на прожарку весь мягкий инвентарь, - они абсолютно неуместны. Не надо нас прожаривать!

Вот такой прогноз я делаю из сегодняшнего дня. Инфекция затухает. Выводы мы должны сделать на всех уровнях - политическом, медицинском, этическом, если хотите. А всех - с 23 февраля, который приближается. Защищать Отечество надо, а не раскачивать его.

- Короче, заразы в Думе нет?

- И не должно быть. И не было никогда. Это - светоч нашего общества.

- Тогда и вас - с праздником!